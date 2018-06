„Die Zunft lebt auch davon, Neues zu schaffen“

Was erwartet die Tettnanger dieses Jahr in der Fasnet? Gibt es Veränderungen? Wenn ja, warum? Anja Reichert hat mit Marc Müller, Vize-Zunftmeister und Verantwortlicher für die Straßenfasnet, gesprochen.

Herr Müller, bedeutet die Fasnet für die Zunftmitglieder nur einige Tage im Jahr, die Spaß garantieren oder ist es doch auch Arbeit?

Als Narr freut man sich natürlich auf die Fasnet, weil es eine schöne Zeit ist. Die Hochfasnet ist eine Woche, in der der Spaß nicht zu kurz kommt, aber sicher gibt es – vor allem im Vorfeld – einiges zu organisieren, aufzubauen, zu planen und umzusetzen. Je mehr Köpfe daran beteiligt sind, desto leichter wird es. In einem Verein macht jeder mit, jeder tut, was er kann und wenn die Arbeit gut verteilt ist, hat man auch Zeit zum feiern.

Was treibt Sie an?

Ich mag das Ursprüngliche und Spontane an der Straßenfasnet, das ich gerne weitergeben würde. Dafür muss Fasnet aber gelebt werden und zwar von allen Generationen. Mit den Narren der Zunft Umzüge zu besuchen ist die eine Sache, die andere ist die Fasnet im Städtle. Das was meine Vorgänger aufgebaut haben an den Narrensamen weiterzugeben und den Tettnangern einen Rahmen zu schaffen, in dem sie Fasnet feiern können, das treibt mich an. Feiern müssen die Tettnanger dann selbst.

Die kommenden Tage sind voller Programm: Was darf man nicht verpassen?

Da ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Der Gumpige Donnerstag allein ist schon voller Highlights. Die Kostümprämierung nach der Schülerbefreiung, übrigens prämieren wir auch die schönste Erwachsenengruppe, oder das neue Kinderprogramm über den Mittag. Das Absetzen des Bürgermeisters um 14 Uhr oder das anschließende „Narrenkappenwettschlenzen“. Das ganze Treiben in der Stadt und nicht zu vergessen unser Weiberball am Abend. Und das war erst der erste Tag. Wer letztes Jahr auf dem Hemedglonkerumzug am Sonntag war, der weiß, dass man das nicht verpassen darf. Oder die „Verleihung der goldenen Hopfendolde“ am Montagabend. Der Ball ist letztes Jahr ins neue Schloss umgezogen und einfach einzigartig. Der Narrensprung am Fasnetsdienstag ist dann das große Finale. Also eigentlich darf man nichts verpassen.

Gibt es Extras in diesem Jahr? Was hat sich geändert?

Der Gumpige Donnerstag bekommt mit dem Kinderprogramm auf dem Bärenplatz einen weiteren Programmpunkt. Wir bieten ab 11.30 Uhr drei Spiele rund um unser Kinderhäs, den „Gickerler“. Ob das Kind, das am Ende gewinnt und um 13.30 Uhr geehrt wird, wirklich ein Gickerler ist oder ein kleiner Hopfennarr, eine Feuerhexe oder eine Sumpfbiberhexe, das wird sich zeigen, auf jeden Fall wird kein Kind leer ausgehen. Die Gickerler werden dann auch unseren Bürgermeister zurück ins Rathaus treiben, wo er um 14 Uhr entmachtet wird. Das sollte sich niemand entgehen lassen.

Warum die Veränderung?

Wir wollen den Kleinen noch mehr bieten, was den Gumpigen Donnerstag für sie zu einem Tag macht, auf den man sich freut. Zwar beginnen mit der Schülerbefreiung auch die Ferien, aber Fasnet zu erleben soll am Gumpigen Donnerstag für jedes Kind möglich sein, unabhängig davon, ob es in der Narrenzunft ist oder nicht.

Um das Neue als „gelungen“ zu beschreiben – Was braucht es? Auf was hoffen Sie?

Natürlich hoffe ich auf viele Kinder auf dem Bärenplatz, aber ich will das Konzept nicht an diesem Jahr messen. Über jedes Kind, das am Gumpigen Donnerstag mitmacht freue ich mich. Was ich hoffe? Dass in 10 Jahren 100 Kinder mitmachen.

Haben Sie den Anspruch, jedes Jahr ein neues Extra zu schaffen?

Nein! Zum einen taugt nicht jede meiner Ideen dazu, umgesetzt zu werden und zum anderen steckt hinter solchen Premieren sehr viel Arbeit. Nach der Idee, die natürlich nicht von mir kommt, sondern aus einem ganzen Team, kommt sehr viel Planung und noch mehr Handwerk. Was unser „Bautrupp“ jedes Jahr leistet, indem er Kulissen baut, den Narrenbaum restauriert oder eben unsere neuen Spielestationen baut, ist unglaublich. Da muss man auch mal eine Pause einlegen. Aber die Narrenzunft lebt auch davon, Neues zu schaffen und die Fasnet zu entwickeln. Und so ergänzen wir unsere Fasnet schon jedes Jahr, an der einen oder der anderen Ecke.

Wie werden solche Neuheiten entwickelt? Schauen Sie sich viel bei anderen Zünften ab?

Wir haben sehr viele kreative Köpfe, da muss man eher bremsen. Natürlich schauen wir auch nach links und rechts, aber man kann solche Dinge nicht einfach übernehmen. Ich habe schon viele tolle Bräuche gesehen, die aber leider nicht nach Tettnang passen. Aber so bleibt man einzigartig und die Fasnet vielfältig.

Wie halten die Zunftmitglieder die närrischen Tage durch? Braucht es viel Training?

Die meisten sind Naturtalente, die brauchen kein Training. Tipps um durchzuhalten gibt es viele. Ein Arzt würde wahrscheinlich dazu raten, sich ausgewogen zu ernähren, für reichlich erholsamen Schlaf zu sorgen, ausreichend stilles Wasser zu trinken und als Schutz vor Husten und Schnupfen immer einen Meter Abstand von seinen Mitmenschen zu halten. Ich bin mir sicher, dass das funktioniert. Aber wer will das schon? Ich denke, warme Kleidung und ein gutes Frühstück helfen auch.