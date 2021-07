Die Zukunft neu bedenken

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch der Beginn der Leitungstätigkeit des im Januar 2021 neu eingesetzten Kirchengemeinderats der Martin-Luther-Kirchengemeinde war geprägt von den besonderen Aufgaben, die die Coronapandemie für das Leben der Kirchengemeinde mit sich brachte. Viele Sitzungen fanden online statt. Die Abstimmungsprozesse mussten neu geklärt werden. Dazu kam noch die Vakatur der Pfarrstelle Tettnang II. „Es war beeindruckend, wie schnell sich alle in die neue Situation und die damit verbundene besondere Arbeitsweise eingefunden haben und wie gut alle als Team zusammenarbeiten. Umso schöner war es, dass wir uns nun zur Klausur in der Bauernschule in Bad Waldsee treffen konnten.“, betont Pfarrerin M.Kleinknecht-Wagner.

Zentrale Themen waren die Sanierung des Gemeindezentrums und auch die Frage: Wie kann die Martin-Luther-Gemeinde Tettnang in die Zukunft gehen? Was ist der Auftrag von uns als Kirchengemeinde?

Neben der Arbeit kam die Begegnung und der Austausch nicht zu kurz, so dass das Leitungsgremium der Martin-Luther-Gemeinde mit großer Motivation und voller Zuversicht in die Zukunft sehen kann.