In Cajamarca, der 200 000-Einwohner-Stadt, zu der die Partnergemeinde Porcón gehört, sind wie in ganz Peru inzwischen chaotische Zustände zu beklagen, was das Gesundheitssystem betrifft: Die Krankenhäuser sind völlig überfüllt, es mangelt an Personal, an Ausrüstung und Intensivbetten – auf dem Schwarzmarkt werden Sauerstoffflaschen zu horrenden Preisen gehandelt. Die Friedhöfe in den größeren Städten können die vielen Toten schon nicht mehr aufnehmen.

Trotz der frühen und extrem strikten Kontaktbeschränkungsmaßnahmen gehört Peru mit seinen 31 Millionen Einwohnern derzeit zu den am stärksten betroffenen Ländern in Südamerika. Und weltweit: Nach USA, Brasilien, Indien und Russland steht Peru mit 690 000 Infizierten und 29 800 Toten (Stand 8. September) an fünfter Stelle. Die Zahl der Opfer steigt nach wie vor stark an, eine Entspannung der Lage ist leider nicht absehbar. Die Regierung hat die Schulschließungen bis mindestens Dezember, also Schuljahresende, verlängert.

Es gibt weiterhin keine nationalen und internationalen Flüge, die Busverbindungen sind stark reduziert und extrem teuer. Die Menschen meiden die Krankenhäuser so gut es geht, denn „da geht man eh nur hin zum Sterben“, meinen die Porconeros. Die Menschen in Porcón blieben die ersten Monate aufgrund der strikten Kontaktbeschränkungen und der isolierten Lebenssituation vom Covid 19-Virus noch verschont, doch mit den behutsamen Öffnungsmaßnahmen kam er nun auch dort an.

Wie Padre Alex, der dortige Pfarrer, berichtet, waren bei einer Teststichprobe letzte Woche auf dem zentralen Platz in Porcón von 130 Getesteten 42 positiv, wenn auch noch weitgehend „asymptomatisch“. Sie wurden in häusliche Quarantäne geschickt, in der Hoffnung, so die weitere Ausbreitung des Virus unter der überwiegend armen Bevölkerung der Gemeinde bremsen zu können. Zwei Todesopfer sind schon zu beklagen, beides jüngere Männer. Der eine sollte im Jahr 2021 der Festvorsteher des „Cristo Ramos“-Festes sein, dem Höhepunkt des Jahres für die Menschen in Porcón. Der andere starb an Covid 19, während seine 93-jährige Mutter die Infektion überlebte.

Padre Alex darf nun wieder in seine Gemeinde fahren und auch die Müttergruppen mit Lebensmitteln versorgen, damit sie für sich und ihre kleinen Kinder ihre tägliche warme Mahlzeit zubereiten können. Gekocht wird weiterhin für alle zusammen, das gemeinsame Essen entfällt allerdings aus Angst vor Ansteckung – jede Mutter trägt das Essen heim für die Familie. Die Gemeinschaft kommt so natürlich zu kurz, worunter die jungen, oft alleinerziehenden Frauen sehr leiden.

Die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde und ihre Eltern vermissen die Schule als Mittelpunkt des Alltagslebens. Das überaus engagierte Lehrerkollegium bemüht sich, möglichst viele Schüler mit dem Fern- Unterricht zu erreichen und Kontakt mit den Eltern zu halten, um sie auch emotional und praktisch zu unterstützen. In vielen Familien teilen sich mehrere Kinder ein Handy, oder der Vater hat das Familienhandy bei der Arbeit dabei. Laptops oder Tablets sind eher die Ausnahme in Porcón.

Für die Lehrer bedeutet das, per WhatsApp-Gruppe, Telefonkonferenz, Videos und so weiter Unterrichtsinhalte zu vermitteln, und das zu jeder Tageszeit, auch an den Abenden und Wochenenden. Ihr Einsatz ist wirklich bewundernswert, aber auch sehr anstrengend, wie Direktor Carlos in einer aktuellen E-Mail versichert.

Krankenschwester Digna verteilt an die Gesundheitspromotoren Desinfektionsmittel, Fieber- und Schmerzmedikamente. Sie klärt über Hygienemaßnahmen und Krankheitssymptome auf und fordert sie auf, dieses Wissen in ihren Gemeinschaften weiterzugeben, um so die weitere Ausbreitung der Pandemie zu bremsen.

„Helfen, wo und so gut man kann, sich und andere schützen durch Einhalten der Hygieneregeln und die Hoffnung auf ein gutes Ende nicht verlieren“, so fasste Padre Alex in der letzten Skype-Unterhaltung zusammen, was jetzt zu tun ist – eine Empfehlung, die für die Geschwister in Porcón ebenso gut passt wie für die in Tettnang.