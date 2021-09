Die Zahl der Briefwähler wächst in der Region

(hil/rwe/pek) - Wenn die Wahllokale am Sonntag von 8 bis 18 Uhr öffnen, haben viele Wähler ihre Stimme für den 20. Bundestag bereits schon abgegeben. Die Briefwahl liegt in Zeiten von Corona im Trend. Im kompletten Wahlkreis Bodensee gibt es rund 170 000 Wahlberechtigte, in Tettnang sind es 14 500, in Meckenbeuren rund 10 400 Männer und Frauen, die zur Wahl gerufen werden. Auf die größte Stadt im Kreis, Friedrichshafen, entfallen rund 41 700 Wahlberechtigte.

In Tettnang gibt es zwölf Urnen- und sechs Briefwahlbezirke. Insgesamt sind am Sonntag 144 Wahlhelferinnen und -helfer im Einsatz, wie Judith Maier von der Stadt Tettnang erläutert. Etwa 43 Prozent der Wahlberechtigten haben ihr zufolge Briefwahl beantragt. Das ist eine Steigerung zur Landtagswahl - da seien es 38 Prozent gewesen.

Stadthalle bietet sich in Tettnang wegen der Platzverhältnisse an

Eine Besonderheit ist die Auszählung der Briefwahlstimmen. Die ist komplett in die Stadthalle verlegt worden. Maier: „Die Urnen werden zentral an einen Platz gebracht und müssen nicht im Stadtgebiet verteilt werden.“ Die Folge: Während bisher Büros für die Auszählung freigeräumt werden mussten, entfällt dieser vorbereitende Schritt. Und in der Halle seien die Platzverhältnisse einfach auch großzügiger, so Maier.

In Meckenbeuren können Wählerinnen und Wähler in acht Wahllokalen und drei Briefwahlbezirken abgeben. Neu ist, dass der Wahlbezirk 2 von der Albrecht-Dürer-Schule in die neue Sporthalle in Meckenbeuren umgesiedelt ist. Einen Wechsel des Wahllokals hat es auch im Wahlbezirk 6 gegeben - vom Kindergarten Liebenau in den Gallussaal der Stiftung Liebenau.

In Meckenbeuren verschmelzen zwei Wahlbezirke

Aufgrund der geringen Wählerzahlen wurde der frühere Wahlbezirk im Bildungszentrum mit dem Wahlbezirk im Rathaus zusammengelegt. In letzterem befindet sich auch das Wahllokal. Wie Lisa Heinemann seitens der Gemeinde mitteilt, sind etwas mehr als 100 Wahlhelfer (vor vier Jahren: rund 90) im Einsatz. Sie rekrutieren sich aus den Reihen der Verwaltung (Rathaus/Kindertagesstätten), des Gemeinderats und der Bevölkerung.

In Neukirch sind 26 Wahlhelfer im Einsatz. Gegenüber der Bundestagswahl 2017 gibt es mehr als eine Verdoppelung der beantragten Briefwahlunterlagen: Waren es damals 404, sind es nun 880. Es gibt zwei Urnenwahlbezirke und einen Briefwahlbezirk.

Das gilt es im Wahllokal zu beachten

Für die Wahl im Wahllokal ist in der Regel die Wahlbenachrichtigung ausreichend. Wer seine Wahlbenachrichtigung verloren hat, kann aber trotzdem wählen, muss sich aber mit Personalausweis oder Reisepass ausweisen. Wähler im Lokal müssen sich zudem an die aktuellen Hygienemaßnahmen halten. Gemäß der baden-württembergischen Corona-Verordnung besteht im Wahllokal die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske sowie zur Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern.