Die Verkehrswacht Bodenseekreis ist startbereit

„Zum Frühjahrsbeginn sind im April bereits Pedelec-Fahrsicherheitstrainings mit den bisherigen Kooperationspartnern in der Jugendverkehrsschule in Friedrichshafen geplant. Auch für eine Beteiligung an Verkehrssicherheitstagen an Schulen liegen bereits Anfragen vor“, erklärt Harald Müller, 1. Vorsitzender der Verkehrswacht Bodenseekreis – „wir sind vorbereitet und startklar“.

Nachdem im letzten Jahr coronabedingt die Verkehrssicherheitsaktionen eingeschränkt waren, konnte sich die Verkehrswacht Bodenseekreis mit seinen ehrenamtlichen Mitgliedern doch noch auf der Sommer-IBO am gemeinsamen Messestand mit dem Polizeipräsidium Ravensburg, auf der Landesgartenschau in Überlingen mit der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Bodenseekreis und bei den Internationalen Verkehrssicherheitstagen im Ravensburger Spieleland präsentieren und mit verschiedenen Aktionen auf mehr Verkehrssicherheit im Straßenverkehr aufmerksam machen. Auch die angebotenen Pedelec-Fahrsicherheitstrainings, die gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Ravensburg, dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes Friedrichshafen sowie örtlichen Fahrradhändlern durchgeführt und mit Unterstützung der Stadt Friedrichshafen in der Jugendverkehrsschule in Friedrichshafen stattfinden konnten, fanden ein starkes Interesse und großen Anklang.

Bei der 64. Jahreshauptversammlung im Herbst 2021 schaute man optimistisch in die Zukunft. Unterstützung bekam die Verkehrswacht Bodenseekreis unter anderem von verschiedenen Institutionen, die durch ihre anwesenden Vertreter, Christoph Keckeisen (1. Landesbeamter und stellvertretender Landrat des Bodenseekreises), Uwe Stürmer (Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Ravensburg), sowie Ulrich Vogel (Leiter der Arbeitssicherheit der ZF Friedrichshafen AG), die geleistete Verkehrssicherheitsarbeit lobend hervorhoben.

Nachdem nun zu Jahresbeginn die Messen „MOTORRADWELT BODENSEE“ und die „IBO“ coronabedingt wieder abgesagt werden mussten, hofft die Verkehrswacht Bodenseekreis darauf, im Jahr 2023 wieder mit einem Messestand bei diesen Messen vertreten zu sein.