Die Umwelt und die Alpine Sicherheit sollen im Mittelpunkt stehen – Förderung bis 5000 Euro möglich.

Mit dem Projekt „Outdoor macht Schule“ unterstützt die Albrecht von Dewitz Stiftung wie auch im vergangenen Jahr Schulprojekte, die außerhalb des normalen Lehrplans die Themen Umwelt- und Naturschutz oder Alpine Sicherheit und Bergrettung fokussieren.

Wie die Stiftung in einer Pressemitteilung schreibt, können Schulen erneut einen Antrag für eine Förderung ihrer Projekte einreichen, die sich mit den Kernthemen der Stiftung befassen. Für eine Förderung sei laut Mitteilung Voraussetzung, dass Themen aus den Bereichen Umwelt und Naturschutz sowie Alpine Sicherheit behandelt werden. „Die eingereichten Projekte im vergangenen Jahr haben uns schon stark begeistert und gezeigt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind", sagt Lina Wansel, die seit Jahresbeginn Vorstandsvorsitzende der Albrecht von Dewitz Stiftung ist.

Im letzten Jahr mussten einige Projekte wegen der Pandemie verschoben werden. Dennoch konnten mit Hilfe der Förderungen wertvolle Erlebnisse und Erfahrungen für Schülerinnen und Schüler unterstützt werden. „Das Programm fördert das bewusste Erleben der Natur und ermöglicht ganzheitliches Lernen mit Körper, Seele und Geist. Die Jugendlichen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, ihren sozialen Kompetenzen, ihrer Selbstwirksamkeit, ihrem Teamgeist und letztendlich in ihrem nachhaltigen Denken und Handeln gestärkt", beschreibt Antje von Dewitz, Vorsitzende des Stiftungsrates, den Hintergrund des Programms.

Ein Projekt aus dem vergangenen Jahr war das des Gymnasiums Lindenberg über ihren „Allgäucross“. 12 Schülerinnen und Schüler planten eigenständig eine Durchquerung der Allgäuer Alpen und setzten sich im Vorfeld mit Themen wie Erste Hilfe am Berg, Routenplanung und Beachtung der Natur auseinander.

Schulen, die gewinnen, werden laut Mitteilung in Projektwochen, Seminare oder einzelne Thementage die Umwelt und deren Schutz thematisieren. Schülerinnen und Schüler können eigenständig ihre Ideen einbringen und umsetzen oder den Gemeinschaftsgedanken stärken. Wandertage unter Umweltgesichtspunkten, CleanUP-Aktionen, Sicherheitsschulungen seien Teil des Programms, so die Stiftung in der Mitteilung.

Die gemeinnützige Vaude Sport Albrecht von Dewitz Stiftung mit Sitz in Tettnang hat seit 2018 zur Aufgabe, nationale sowie internationale Projekte zu unterstützen, die laut ihrer Satzung aus den Themenbereichen Umwelt, Natur, Ökologie sowie Alpine Sicherheit inklusive Rettung aus Lebensgefahr im alpinen Bereich stammen.

Um einem möglichst großen Kreis eine Förderung gewährleisten zu können, seien Anträge für eine Förderung von maximal 5000 Euro pro Projekt möglich.