Die Tettnanger Tafel ist weiterhin gefragt

Das Gros der Kunden des Tettnanger Tafelladens in der Kalchenstraße 9 kommt nach wie vor aus der Montfortstadt, teilt die Tafel in einer Pressemeldung über die jüngste Mitgliederversammlung mit. Bei den anstehenden Wahlen werden Sabrina Kreiter und Maria Schuster neu in den Vorstand gewählt. Claudia Amann und Christine Tauscher lösen Annemarie Feierle und Karlheinz Feistner als Kassenprüfer ab.

Knapp ein Fünftel der Kunden kommen aus Meckenbeuren, etwa acht Prozent aus Neukirch und rund sechs Prozent aus Kressbronn und Langenargen. „Im Durchschnitt besuchen uns jede Woche rund 80 Kunden während unserer Öffnungszeiten“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Klaus Nuber rückblickend aufs Jahr 2019. Abgesehen von den Jahren 2015 und 2016 mit den vielen Flüchtlingen sei die Kundenzahl in den vergangenen fünf Jahren nahezu konstant geblieben.

Schatzmeisterin Andrea Zwießler berichtet von 110 aktiven und 78 passiven Mitgliedern, was einer Steigerung von 2,8 Prozent bei den Aktiven und elf Prozent bei den Beitragszahlern entspricht. Außerdem stellt sie die Erlöse und den Aufwand für 2019 vor. Für die Buchführung erhält sie von den Kassenprüfern das Prädikat „akkurat“, erklärt die Tafel in der Mitteilung Die Träger der Tettnanger Tafel, die katholische und die evangelische Kirche sowie das Rote Kreuz, entsenden Sabina Kreiter, Jürgen Schuler und Klaus Nuber als Vorstandsmitglieder. Aus deren Mitte wird Klaus Nuber in einer gesonderten virtuellen Sitzung zum Vorsitzenden und damit zum Nachfolger von Diakon Michael Hagelstein gewählt, der in Pension geht. Sabina Kreiter und Jürgen Schuler werden jeweils zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Hagelstein wird als „Mister Tafel“ für seine vielfältigen Verdienste um die Tettnanger Tafel seit Gründung vor 15 Jahren geehrt, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Die Mitgliederversammlung bestätigte zudem Andrea Zwießler als Schatzmeisterin und wählte Maria Schuster, Joachim Zoller und Sara Zwießler als weitere Vorstandsmitglieder.

Coronabedingt bereitet das l Jahr 2020 den Tafel-Verantwortlichen Kopfzerbrechen, heißt es weiter. Zum einen musste die Tafel vorübergehend schließen, wobei den Bedürftigen Lebensmittelgutscheine zugesandt wurden, zum anderen konnte den Bedürftigen anschließend nur noch einen Einkaufstag pro Woche angeboten werden. Das Vorstands-Team der Tafel hat beschlossen, den reduzierten Tafelbetrieb auch in der aktuellen Krisenzeit solange es für die ehrenamtlichen Mitarbeiter noch tragbar ist, aufrechtzuerhalten. Der Tafelladen ist dienstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.