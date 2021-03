Die Tettnanger Band Post Pacific veröffentlichen neue Single

Die Band Post Pacific wird am Freitag, 19. März, ihre neue Single „Falling“ veröffentlichen. Die Geschichte des Songs erzählt von einer Person, die von ihrer großen Liebe verlassen wurde und das noch nicht verarbeitet hat. Für sie hat die Beziehung alles bedeutet. Sie hat jedoch das Gefühl, dass der Partner sie schnell vergessen hat.

Die fünf Musiker, die im Jugendhaus Tettnang proben und schon auf Bühnen in Stuttgart und Karlsruhe gespielt haben, wagen sich mit ihrer dritten Single auf völlig neue musikalische Pfade, indem sie ihren gewohnten Alternative-Rock-Sound mit Rap-Elementen verbinden. Entstanden ist dabei ein Mix aus harten Gitarrenriffs und groovigen Passagen, der an den Sound von 2000er Rock-Größen wie Linkin Park und Limp Bizkit erinnert, erklärt die Band. Produziert wurde der Song mit Unterstützung verschiedener lokaler Musikerfreunde der Band. Aufnahmen und Mixing übernahm dabei Sascha Renfer vom Ravensburger DJ- und Produzentenduo Simpatiek. Für die Vertonung der Rap-Parts konnte Roman Braun von der Friedrichshafener Band Pete The Pirate" gewonnen werden.