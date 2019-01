Die St.-Gallus-Gemeinde lädt Ehrenamtliche ein

Jedes Jahr bedankt sich das Pastoralteam der St. Gallus-Gemeinde bei allen ehrenamtlich Engagierten mit einem kurzweiligen Abend. Dieser beginnt am kommenden Samstag, 26. Januar, mit dem Gottesdienst um 18 Uhr in der Kirche St. Gallus. Ab 19.30 Uhr stehen im Gemeindezentrum die Zeichen dann auf Kultur und Begegnung, schreibt die Gemeinde in eine Ankündigung. Hierzu sind alle Ehrenamtlichen, die sich in irgendeiner Form in der Gemeinde engagieren, mit ihrem Partner eingeladen. Alle Männer und Frauen, die sich an ganz unterschiedlichen Stellen in der Gemeinde einbringen, sollen sich angesprochen fühlen, gleichgültig, ob sie sich in den zahlreichen Gruppierungen, Arbeitskreisen und Ausschüssen engagieren oder im Chor, in der Sozialstation im Tafelladen oder in weiteren Bereichen aktiv sind, heißt es in dem Schreiben weiter. Für gute Unterhaltung wird in diesem Jahr die staatlich geprüfte Profi-Rentnerband „Pflegestufe Null“ sorgen. Sie bietet eine spannende Mischung aus Jazz-, Volks- und Tanzmusik sowie zahlreiche kabarettistische Texte. So wollen sie die Lachmuskeln des Publikums gekonnt strapazieren. Nach dem Programm gibt es bei einem Imbiss die Gelegenheit für Gespräche und Begegnungen.