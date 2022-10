Die schönen Künste sind für jedermann

Auf Einladung von Spectrum-Kultur in Tettnang gastiert das Minguet Quartett am Sonntag, 6. November, um 18 Uhr im Rittersaal des Neuen Schlosses Tettnang. Das Konzert ist Teil der Internationalen Schlosskonzerte.

Das Minguet Quartett – gegründet 1988 – zählt heute zu den international gefragtesten Streichquartetten und gastiert in allen großen Konzertsälen der Welt, wobei seine so leidenschaftlichen wie intelligenten Interpretationen für begeisternde Hörerfahrungen sorgen, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Namenspatron ist Pablo Minguet, ein spanischer Philosoph des 18. Jahrhunderts, der sich in seinen Schriften darum bemühte, dem breiten Volk Zugang zu den Schönen Künsten zu verschaffen: Das Minguet Quartett fühlt sich dieser Idee mehr denn je verpflichtet.

Das Minguet Quartett konzentriert sich auf die klassisch-romantische Literatur sowie die Musik der Moderne gleichermaßen und engagiert sich durch zahlreiche Uraufführungen für Kompositionen des 21. Jahrhunderts. Begegnungen mit bedeutenden Komponisten unserer Zeit inspirieren die vier Musiker zu immer neuen Programmideen. Im Mittelpunkt der Programmgestaltung der Jahre 2022-24 stehen die runden Geburtstage von Wolfgang Rihm, György Ligeti, Jörg Widmann, Anton Bruckner, Josef Suk, Arnold Schönberg und Luigi Nono. Beim Konzert in Tettnang gibt es unter anderem Joseph Haydns „Streichquartett op. 77 Nr. 2“, Clara Schumanns „Die gute Nacht, die ich dir sage“ und Robert Schumanns „Streichquartett op. 41 Nr. 3“ zu hören. Karten kosten im Vorverkauf bei der Tourist Information Tettnang, Montfortplatz 2, Telefon 07542/51 05 00, E-Mail tourist-info@tettnang.de, 22 Euro, ermäßigt 11 Euro, an der Abendkasse kostet der Eintritt 24 Euro, ermäßigt 12 Euro.