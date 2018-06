Die neue Weltliteratur kommt auch nach Tettnang

Durch Globalisierung, Flucht und Krisen sind die Menschen auf der Welt in Bewegung wie nie zuvor. Dies hat sich längst auch mit einer Vielzahl neuer Autorinnen und Autoren, mit besonderen Themen und anderen Blickwinkeln in der Literatur niedergeschlagen. Grund genug für Spectrum Kultur in Tettnang und die Stadtbücherei Tettnang, dem Thema zwei Veranstaltungen zu widmen.

Mit der jungen Autorin Olga Grjasnowa wird am Mittwoch, 25. Februar, um 20 Uhr eine Vertreterin der grenzüberschreitenden Literatur in der Stadtbücherei lesen. Und die bundesweit bekannte Literaturkritikerin Sigrid Löffler wird am Dienstag, 17. März, ebenfalls um 20 Uhr in der Stadtbücherei Tettnang zum Thema „Die neue Weltliteratur und ihre großen Erzähler“ sprechen.

Olga Grjasnowa wurde 1984 in Baku, Aserbaidschan, geboren. Sie wuchs im Kaukasus auf, lebt aber seit einigen Jahren in Berlin. Die Absolventin des deutschen Literaturinstituts Leipzig erhielt zahlreiche Preise für ihren Debütroman „Der Russe ist einer, der Birken liebt“.

Die Protagonisten ihrer Romane sind jung, gut ausgebildet und beruflich erfolgreich. Sie tragen aber Verletzungen durch die Verhältnisse in ihren Heimatländern, durch Krieg und Diktatur in sich. Unkonventionell, mutig und kompromisslos schlagen sich die Grenzgänger als Zugewanderte in anderen Ländern durchs Leben.

So auch die Hauptfiguren einer verwirrenden Dreiecksbeziehung im Roman „Die juristische Unschärfe einer Ehe“, um den es in Tettnang gehen wird.

Überblick über neue Tendenzen

In einen großen Zusammenhang wird Sigrid Löffler die Lesung von Olga Grjasnowa stellen. Die Literaturkritikerin ist 1942 geboren. Sie war Redakteurin, Ressortleiterin und Herausgeberin bei zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften im deutschsprachigen Raum sowie mit Marcel Reich-Ranicki und Hellmuth Karasek ständige Teilnehmerin der ZDF-Sendung „Das Literarische Quartett“.

Zudem war sie Feuilletonchefin der „ZEIT“ und Herausgeberin der Zeitschrift „Literaturen“. In ihrem Buch „Die neue Weltliteratur und ihre großen Erzähler“ gibt sie einen Überblick über die großen neuen Tendenzen und Ströme. Sie ordnet die wichtigsten Autorinnen und Autoren ein, stellt sie vor und gibt auf diese Weise zahlreiche spannende Lesevorschläge.

