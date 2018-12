Die neue Rutsche ist der große Renner im Garten

Endlich haben die Kinder des Martin-Luther-Kindergartens die Zeit ohne Rutsche überstanden: Holz- und Gartenbauarbeiten im Garten der evangelischen Einrichtung sind abgeschlossen und Kleine wie Große freuen sich über ein neues Spielgerät im Außenbereich. „Als wir die Absperrung entfernt und die neue Rutsche freigegeben haben, sind die Kinder auf das Gerät zu gestürmt“, erzählt Kindergartenleiterin Katharina Vogler. Seither würde die Rutsche, die zusammen mit einem sogenannten Wildholzaufstieg und einer Kletterrampe installiert wurde, besonders intensiv von den Kindern genutzt, die je nach Wetterlage ein- bis zweimal pro Tag in den Garten gehen. Zu einem offiziellen Übergabetermin sind nun auch noch zwei Mitglieder von Rotaract aus Friedrichshafen nach Tettnang gekommen. Rotaract ist die Jugendorganisation des Serviceclubs Rotary und hatte den Aufbau der neuen Rutsche mit Arbeitskraft unterstützt. Konkret hatte der Rotary-Club Friedrichshafen-Tettnang im Oktober Förderpreise für ehrenamtliches Engagement verliehen. Der Martin-Luther-Kindergarten mit 55 Kindern hatte sich für Unterstützung bei der Umgestaltung des Außenbereichs beworben und die Rotaract-Hilfe gewonnen.

Der Austausch der Rutschenanlage war nötig geworden, weil der TÜV bei der jüngsten Überprüfung das deutlich in die Jahre gekommene Gerät beanstandet hatte. Nach Planungen und Rückstellungen in die Haushalte der Stadt Tettnang und der Kirchengemeinde wurde die alte Rutsche schließlich im Herbst abgebaut und ein Gartenbauer brachte sechs Kubikmeter Oberboden, um den Hügel für die neue Rutsche zu errichten. Und da kamen die Helfer von Rotaract ins Spiel: „Wir unterstützen jedes Jahr Projekte mit unserer Arbeitsleistung“, erklärt Präsident Sascha Schmidt beim Termin in Tettnang. Man habe sich deshalb für das Projekt des Kindergartens entschieden, weil dort fleißige Hände gebraucht wurden, um den Hügel aufzubauen und zu modellieren. „Wir waren im November mit fünf Mitgliedern vor Ort und haben geschaufelt“, ergänzt Schmidt. Zusammen mit elf Kindergartenvätern war die schwere Arbeit an einem Samstagvormittag erledigt und es folgte der Aufbau der gesamten Konstruktion, deren Kosten inklusive Planung, Arbeitsleistung und Spielgerät nach Auskunft des Kindergartens bei 9000 Euro liegen.

Rotaract ist nach Eigendarstellung eine der größten Jugendorganisationen der Welt. Der Name Rotaract setzt sich zusammen aus den Worten „Rotary“ und „Action“ und steht für „Jugend in Aktion“.