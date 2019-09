Die Narrenzunft sagt Danke

Die Narrenzunft Bürgermoos hat sich mit einem Fest bei allen Helfern, Mitgliedern und Sponsoren bedacht, die das Jubiläum am 1. März tatkräftig unterstützt haben. Die Feier startete für alle geladenen Gäste bereits am Nachmittag. Zunftmeister Dominic Bundy bedankte sich in seiner Rede bei allen Beteiligten und lobte den guten Zusammenhalt. Beim gemütlichen Zusammensein war auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Für die Kleinen gab es unter anderem eine Hüpfburg und Fußballdarts, bei dem sich die Kinder austobten und viel Spaß dabei hatten. Ab 17 Uhr spielten die Blechmän’s auf und sorgten für gute Stimmung. Rundum war es ein gelungener Tag und rundete das Jubiläum um ein weiteres perfekt ab.