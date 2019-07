Die Mensa in Tettnang am Schulcampus hat keinen guten Ruf. Aber warum?

Schmeckt nicht, dauert zu lange, kommt von zu weit her: Seit dem Start des Mensabetriebs am Manzenberg im September 2017 reißt die Kritik von Schülern und Eltern nicht ab. Eine Schülerin des Campus, die ihren Namen nicht in der Zeitung gedruckt haben möchte, fasst die Aussagen ihrer Mitschüler zusammen: „Vielen schmeckt das Essen nicht.“ Die Wartezeiten vor allem am Dienstag und Donnerstag führten dazu, dass Schüler sich Alternativen suchen. Und: „Es ist ein Unding, dass das Essen von so weit her kommt“, sagt sie.

Schmeckt nicht

Ein Selbstversuch: Am Tag des Mensabesuches gibt es einen Putenburger mit Bulgur- und Linsensalat, Joghurtdip und Pommes. Das Fleisch im Burger ist zwar nicht mehr warm, aber das Essen geschmacklich gut, die Pommes sind frisch und knusprig. Der Salat vom Büffet schmeckt ebenfalls – das Mensaessen bietet genau das, was man für diesen Preis erwarten darf.

„Klagen über den Geschmack gab es von Anfang an“, sagt Jürgen Stohr. Er ist Rektor der Realschule und regelmäßig im Austausch mit Caterer, Mensa-Team, den anderen Schulleitern, Schulsozialarbeit, Betreuungskräften und Verwaltung der Stadt Tettnang. In dieser Gruppe wurde zum Beispiel auch festgelegt, dass Schüler die Speisen nachwürzen können. Klar ist aber auch, dass es zum Thema Geschmack immer Diskussionen geben wird, weshalb Jürgen Stohr gerne hätte, dass der Betreiber Rückmeldungen zum Geschmack des Essens systematisch aufnimmt und auswertet. Bianka Mosch ist als Vorsitzende Elternvertreterin der Manzenbergschule mit dem Thema ebenfalls befasst. „In einer Mensa wird eben nie wie zuhause gekocht, und mal trifft es eben den Geschmack und manchmal nicht“, sagt sie.

Wunschessen

Im Speiseplan stehen immer zwei Essen, es gibt Fleisch oder vegetarische Gerichte, auch mal Fisch oder Süßspeisen, ab und zu kocht der Caterer mit Biozutaten. Die Schüler klagen immer wieder, ihr Wunschessen sei nicht mehr verfügbar gewesen. Trotzdem muss keiner hungrig gehen: „Die Anzahl der täglich frisch zubereiteten Speisen richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf der Schüler“, so Martin Vogel, Bereichsleiter Kita- und Schulgastronomie bei Sander. Sollten mehr Schüler als geplant die Mensa nutzen, würden zusätzliche Speisen umgehend zubereitet, so dass eine Versorgung aller Schüler stets gewährleistet sei, heißt es weiter. Sollte eines der beiden Gerichte gegen Ende der Ausgabe nicht mehr verfügbar sein, würde auf jeden Fall ein Alternativessen angeboten.

Die Sander-Gruppe ist seit 2012 Mitglied von „United Against Waste“, einer Initiative der Lebensmittelbranche. „In den von uns bewirtschafteten Schulmensen achten wir auf eine möglichst genaue Speiseplanung, um unnötige Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und dabei gleichzeitig die Essenswünsche aller Schüler zu erfüllen“, ergänzt Martin Vogel den Aspekt Wunschessen.

Vorbestellungen

Schüler können über das Verwaltungsprogramm „Mensamax“ im Internet Essen vorbestellen, längerfristig oder spätestens am gleichen Tag bis 9.30 Uhr. Immer wieder bemängelten Schüler, vorbestellte Essen seien nicht mehr vorrätig gewesen.

Für Jürgen Stohr ist klar: „Das darf gar nicht vorkommen.“ Ihm sei persönlich allerdings kein Fall bekannt, in dem ein Kind sein vorbestelltes Essen nicht bekam, und trotz intensiver Suche gelang es während der Recherche nicht, einen konkreten Fall ausfindig zu machen. Auch hier appelliert Jürgen Stohr an die Schüler, sofort zu reklamieren. Martin Vogel von Sander sagt dazu, er könne ausschließen, dass ein Schüler sein vorbestelltes Essen nicht erhält. „Unsere Mitarbeiter halten die vorbestellten Gerichte immer zurück und geben sie an diejenigen Schüler aus, die die Vorbestellung getätigt haben“, erläutert er die Vorgehensweise.

Sander würde laut Vogel eine höhere Anzahl an Vorbestellungen begrüßen, die unbekannten Größen würde das Personal bestmöglich aufgrund von Erfahrungswerten managen. Aktuell werden nur rund 10 Prozent der Essen vorbestellt.

Dauert zu lange

Der meiste Nachmittagsunterricht findet am Dienstag und am Donnerstag statt. An diesen beiden Tagen reicht die Schlange während der Stoßzeit manchmal bis zur Tür. Der Burger am Tag des Selbstversuchs ist relativ aufwändig in der Zubereitung, von den drei Thekenkräften fehlt an diesem Tag eine – es dauert also ohnehin länger. Als um 12.35 Uhr die Realschüler kommen, gibt es sehr schnell eine lange Schlange mit dem Ergebnis, dass die Schüler fast eine halbe Stunde auf ihr Essen warten müssen. Bei 70 Minuten Mittagspause ist das ganz schön heftig, weshalb vor allem die älteren Schüler sich gleich für eine Mittagspause in der Stadt entscheiden.

Abhilfe wurde laut Jürgen Stohr zunächst mit besser gestaffelten Anfangszeiten der verschiedenen Schulen geschaffen. Die Grundschüler der Manzenbergschule beginnen um 11.50 Uhr mit dem Essen. Damit bleibt für die Sekundarstufe der Manzenbergschule, für die Realschule und für das Gymnasium ein großes Zeitfenster zum Essen von etwa 12.35 Uhr bis 13:45 Uhr. Die große Entspannung erhofft sich Jürgen Stohr aber durch eine neue Planung der Busfahrpläne an den Nachmittagen. Laut Philipp Reinalter, Geschäftsführer der Busfirma Strauss, sollen zum verbundweiten Fahrplanwechsel im Dezember einige wichtige Schulbuslinien so erweitert werden, dass Nachmittagsunterricht von Montag bis Donnerstag möglich ist.

Zu große Entfernung

400 Kilometer fährt das Essen, denn gekocht wird in Wiebelsheim in Rheinland-Pfalz. Geliefert werden die Menükomponenten einmal in der Woche, bei Bedarf werden Obst und Gemüse regional zugekauft. Das war von Anfang an ein Aspekt, den Schüler und Eltern besonders kritisch sehen. Die Stadt Tettnang war rechtlich verpflichtet, den Mensabetrieb auszuschreiben, lediglich zwei Unternehmen hatten in Folge überhaupt Bewerbungen abgegeben. Weil die Gemeinde das wirtschaftlichste Angebot annehmen muss, bekam Sander den Zuschlag. Der Vertrag läuft bis 31. Juli 2022, dann gibt es eine Neuausschreibung. Die Verwaltung habe keinen Einfluss darauf, ob sich regionale Anbieter bewerben, so Judith Maier, Pressesprecherin der Stadt.