Die Langlaufsaison hat begonnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Freizeitsportabteilung des TSV Tettnang bietet bis Ende Februar wöchentlich Langlaufen und Wandern im Schnee an. Start ist jeweils mittwochs um 10 Uhr am TSV-Vereinsheim im Ried. In Fahrgemeinschaften geht es zu nahegelegenen Wintersportorten, an denen Langlaufen in gespurten Loipen und Wandern möglich ist. Nach dem sportlichen Teil wird eine Einkehr angeboten. Personalausweise und die jeweils geforderten Pandemie-Nachweise sind unbedingt mitzuführen. Auskünfte erteilt Ernst Haas unter der mobilen Telefonnummer 01705 961 101.