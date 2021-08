Die Kolping Senioren spenden 1000 Euro für die Flutopfer im Ahrtal

Die Seniorinnen und Senioren der Kolpingsfamilie Tettnang trafen sich vor kurzem in einem Gastgarten in geselliger Runde. Ein Treffen nach langer Zeit der Entbehrung. Ein Thema war eine Spendentopf für die Flutopfer in Schuld an der Ah. Dabei kam einen Spende von 1000 Euro zusammen, so heißt es in einer Mitteilung. Der Betrag ist inzwischen auf das Spenden-Konto der Gemeindeverwaltung in Schuld an der Ahr überwiesen. Es ist für Kinder in Not und für Familien mit Kindern bestimmt.