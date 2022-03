Die Köpfe im neuen KiTT-Verein: Wolfgang Striegel

Das KiTT soll weiterleben – als Kino und Kleinkunstbühne. Möglich machen will dies der Verein KiTT - Kino und Kleinkunst Tettnang, den 19 Kino- und Kleinkunstfreunde im November 2021 gegründet haben. In loser Reihenfolge stellt die Schwäbische Zeitung einige der Gründungsmitglieder vor. Heute: Wolfgang Striegel, 64, Pensionär (gelernter Elektroingenieur), Leiter des Teams Technik.

Warum ist es für Tettnang wichtig, das KiTT zu erhalten?

Das KiTT in seiner neuen Definition soll eine niederschwellige Begegnungsstätte für alle Menschen sein, die an Kino und Kleinkunst interessiert sind, und eine neue kulturelle Mitte darstellen in Ergänzung zum „Flieger“ für Rockmusik und zu Spectrum-Kultur mit eher klassischer Musik. Es wäre unendlich schade, wenn die dafür bestens geeigneten Räume ungenutzt weiter leerstehen würden. Und da die Diskussion über eine solche Kultur-Stätte in Tettnang schon 20 Jahre ohne Erfolg geführt wurde, war jetzt eine fast schon historisch zu nennende Chance gegeben.

Und warum ist Ihnen persönlich das KiTT so wichtig, dass Sie sich ehrenamtlich aktiv für den Weiterbetrieb einsetzen?

Wie sich aus der ersten Antwort erschließt, kommen solche Gelegenheiten nicht oft vorbei, und da bei mir selbst ein neuer Lebensabschnitt ansteht, möchte ich der Gemeinschaft neben meinem Ehrenamt als Schatzmeister des Yacht-Clubs Langenargen ein Stück Dank für meinen bisherigen Lebensverlauf zurückgeben.

Welche Aufgaben haben Sie im Verein übernommen?

Verantwortlich für die Technik für Kino und Kleinkunst, kann meine berufliche Erfahrung im Projektmanagement und der Entwicklung elektronischer Produkte zusammen mit meinem Studium der Elektrischen Energietechnik und der Erfahrung als Musiker in einer Irish-Folk-Bank dem KiTT hoffentlich von Nutzen sein.

Worauf freuen Sie sich am meisten im Hinblick auf die Wiedereröffnung des KiTT?

Besonders toll wird es, die dann deutlich schöneren Räume wieder belebt zu sehen und in der jetzt breiteren Nutzung mit Kino und Kleinkunst zu erleben. Dies zusammen mit interessierten, offenen und multikulturellen Menschen auf Seite der Besucher und mit den vielen neu gewonnenen Freunden aus dem KiTT-Team.