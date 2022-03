Die Köpfe im neuen KiTT-Verein: Sabina Leichs-Knapp

Das KiTT soll weiterleben – als Kino und Kleinkunstbühne. Möglich machen will dies der Verein KiTT - Kino und Kleinkunst Tettnang, den 19 Kino- und Kleinkunstfreunde im November 2021 gegründet haben. In loser Reihenfolge stellt die Schwäbische Zeitung einige der Gründungsmitglieder vor. Heute: Sabina Leichs-Knapp, 60, selbstständig, Mitglied im Team Veranstaltungsbetrieb.

Warum ist es für Tettnang wichtig, das KiTT zu erhalten?

Kultur – ob Tanz, Musik, Gesang, Theater – und Kinofilme gehören einfach zum Leben wie die Luft zum Atmen. Wir brauchen in der Mitte von Tettnang diesen lebendigen Ort, in dem sich Menschen treffen und austauschen können. Das KiTT ist ein kultureller, ein sozialer, kommunikativer und auch politischer Raum.

Und warum ist Ihnen persönlich das KiTT so wichtig, dass Sie sich ehrenamtlich aktiv für den Weiterbetrieb einsetzen?

Weil es ein kleines, feines, gemütliches Kino mit Charme ist, in dem ich gerne Zeit verbringen möchte. Nur selten fahre ich für Filme in die umliegenden Städte. Außer mir profitieren hoffentlich noch hunderte andere Menschen aus Tettnang und Umgebung von diesem Angebot.

Welche Aufgaben haben Sie im Verein übernommen?

Zur Zeit kümmere ich mich um die Ehrenamtlichen, die an der Abendkasse und am Kiosk bei den verschiedenen Veranstaltungen mitarbeiten wollen. Wir haben bald ein Treffen im KiTT. Hoffentlich kann ich dann alle Fragen beantworten. In Zukunft werde ich außerdem mit zwei anderen den Dienstplan betreuen. Ich gehöre zur Gruppe Veranstaltungsbetrieb und aus großem Eigeninteresse zur Programmgruppe Kino.

Worauf freuen Sie sich am meisten im Hinblick auf die Wiedereröffnung des KiTT?

Auf die aufregenden Eröffnungstage und die vielen Menschen, die mit uns diesen Erfolg feiern werden. Gespannt bin ich auf das Film-Programm und auf die Kleinkunstevents. Wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft ein Open-Air-Kino im Schlosspark im Sommer?