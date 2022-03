Die Köpfe im neuen KiTT-Verein: Renate Schwan

Das KiTT soll weiterleben – als Kino und Kleinkunstbühne. Möglich machen will dies der Verein KiTT - Kino und Kleinkunst Tettnang, den 19 Kino- und Kleinkunstfreunde im November 2021 gegründet haben. In loser Reihenfolge stellt die Schwäbische Zeitung einige der Gründungsmitglieder vor. Heute: Renate Schwan, 69, Rentnerin (ehemals IT-System Intergration Advisor), im KiTT-Verein stellvertretende Vorsitzende.

Warum ist es für Tettnang wichtig, das KiTT zu erhalten?

Das KiTT belebt die Stadt, die Menschen können (wieder) Kino und Kleinkunst erleben, allein oder gemeinsam mit Freunden, in netter Atmosphäre und guter Gesellschaft, es gibt endlich wieder einen Ort, wo Kultur zum Greifen nah ist.

Und warum ist Ihnen persönlich das KiTT so wichtig, dass Sie sich ehrenamtlich aktiv für den Weiterbetrieb einsetzen?

Ich bin leidenschaftliche Kinogängerin und Kleinkunstbesucherin und habe das Kino sehr vermisst. Auch das Kleinkunstangebot kam in Tettnang in der Vergangenheit irgendwie zu kurz. Ich möchte mit meinem Engagement dazu beitragen, dass beides in Tettnang einen festen Platz bekommt.

Welche Aufgaben haben Sie im Verein übernommen?

Zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern kümmere ich mich um die Organisation des Vereins und des Kino- und Kleinkunstbetriebes. Außerdem engagiere ich mich noch im Kleinkunst-Programmteam.

Worauf freuen Sie sich am meisten im Hinblick auf die Wiedereröffnung des KiTT?

Ich freue mich auf gutes Kino und tolle Kleinkunst-Veranstaltungen direkt vor der Haustür. Und am meisten freue ich mich darauf, ganz viele Tettnanger im KiTT begrüßen zu können.