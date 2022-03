Die Köpfe im neuen KiTT-Verein: Laura Kugel

Das KiTT soll weiterleben – als Kino und Kleinkunstbühne. Möglich machen will dies der Verein KiTT - Kino und Kleinkunst Tettnang, den 19 Kino- und Kleinkunstfreunde im November 2021 gegründet haben. In loser Reihenfolge stellt die „Schwäbische Zeitung“ einige der Gründungsmitglieder vor. Heute: Laura Kugel (Foto: li), 27, Mitarbeiterin in der Qualitätssicherung, Vorstand für Finanzen.

Warum ist es für Tettnang wichtig, das KiTT zu erhalten?

Das KiTT ist eine Bereicherung für unser Tettnang. Es ist ein Ort, an dem sich Jung und Alt treffen, gemeinsam Kinofilme und Kultur erleben können und das in besonderer Atmosphäre und ohne weite Anfahrt.

Und warum ist Ihnen persönlich das KiTT so wichtig, dass Sie sich ehrenamtlich aktiv für den Weiterbetrieb einsetzen?

Die Besuche im KiTT mit meiner Familie oder Freunden gehören zu den Momenten in meiner Kindheit und Jugend, an die ich sehr gerne zurückdenke. Die Atmosphäre dieses gemütlichen Kinos hat jeden Besuch besonders gemacht. Für mich war auch das Ehrenamt schon immer ein Bestandteil meines Lebens, und nun möchte ich durch mein Engagement dazu beitragen, dass wir weiterhin solche besonderen Besuche im KiTT erleben können.

Welche Aufgaben haben Sie im Verein übernommen?

Als Vorstandsmitglied kümmere ich mich neben der Organisation des Vereins hauptsächlich um die Finanzen. Zudem beteilige ich mich an der Planung und Organisation des Veranstaltungsbetriebs.

Worauf freuen Sie sich am meisten im Hinblick auf die Wiedereröffnung des KiTT?

Ich freue mich sehr auf die aufregenden ersten Betriebstage des KiTT nach der Wiedereröffnung und darauf, endlich wieder Kinofilme und Veranstaltungen im KiTT erleben zu können. Zudem freue ich mich auf meine neuen Aufgaben, die Zusammenarbeit im Verein und den Kontakt mit den Besuchern.