Die Köpfe im neuen KiTT-Verein: Kevin Anweiler

Das KiTT soll weiterleben – als Kino und Kleinkunstbühne. Möglich machen will dies der Verein KiTT - Kino und Kleinkunst Tettnang, den 19 Kino- und Kleinkunstfreunde im November 2021 gegründet haben. In loser Reihenfolge stellt die „Schwäbische Zeitung“ einige der Gründungsmitglieder vor. Heute: Kevin Anweiler, 31 Jahre, Filmproduzent, Vorstand für Kino.

Warum ist es für Tettnang wichtig, das KiTT zu erhalten?

Das KiTT war in Tettnang, aber auch in der naheliegenden Umgebung eine Institution für gutes und abwechslungsreiches Kinoprogramm. Und Kino an sich ist ohnehin ein Ort der Begegnung, des gemeinsamen Erlebens neuer Welten. Für eine Kleinstadt wie Tettnang eine absolute Bereicherung und ein echtes Alleinstellungsmerkmal.

Und warum ist Ihnen persönlich das KiTT so wichtig, dass Sie sich ehrenamtlich aktiv für den Weiterbetrieb einsetzen?

Meine frühesten Kindheitserinnerungen sind im KiTT. Meine Eltern haben das KiTT Anfang der 1990er-Jahre übernommen und ich habe dort wahnsinnig viel Zeit verbracht. Dass es mich endgültig auch in diese Branche gebracht hat, ist nicht abzustreiten. Ein Kino und eine Kleinkunstbühne für ein vielfältiges Kunst- und Kulturprogramm darf in gar keinem Fall fehlen. Dafür lohnt es sich zu kämpfen.

Welche Aufgaben haben Sie im Verein übernommen?

Als Vorstandsmitglied kümmere ich mich neben der Organisation des Vereins auch mit unseren Mitgliedern um die Programmgestaltung der Kinosparte, die Technik, aber auch um generell politische Themen.

Worauf freuen Sie sich am meisten im Hinblick auf die Wiedereröffnung des KiTT?

Ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn auf der leeren, weißen Leinwand endlich wieder Bilder aus aller Welt zu sehen sind. und tolle Künstler ihre Programme darstellen. Aber auch auf das Kennenlernen und den Austausch mit unseren Mitgliedern und den folgenden kreativen Diskussionen um das Programm.