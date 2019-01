Die Kleinsten trotzen dem Schnee

Der Ski- und Sportclub Tettnang hat vor Kurzem einen Zwergelskikurs angeboten. Dabei haben die kleinen Vereinsmitglieder dem Schneechaos getrotzt und sich nach Hopfen aufgemacht, um das Skifahren zu lernen. 26 Kinder zwischen drei und fünf Jahren ließen sich auch vom stärksten Schneefall die Lust nicht verderben, schreibt der Verein in einem Pressebericht. Schon nach kurzer Zeit durften die ersten an den Seillift, was natürlich viel schöner war als auf der Aufstiegsmatte hochzulaufen, heißt es. Nachdem die Kinder in zwei Tagen Schußfahren, Pflugbögen und Bremsen vom Snowteam Tettnang gelernt hatten, gab es für jeden Teilnehmer eine Goldmedaille die strahlend entgegen genommen wurde, schreibt der Verein abschließend.