Die kleinsten Narren feiern in Langenargen

Eine Fasnet für alle Generationen hat die Narrenzunft Tettnang am vergangenen Wochenende gefeiert. So starteten die erfahrenen Narren am Samstagnachmittag mit einem Narrenkaffee Ü60. Ein großer Bus wurde dann am Sonntag benötigt, um die Kinder der Tettnanger Narren zum Umzug nach Langenargen zu fahren. Natürlich durfte ein Zwischenstopp in Oberdorf mit Polonaise um den Bus nicht fehlen – ein großer Höhepunkt für die Kleinsten, ganz ohne Eltern, schreibt die Narrenzunft in einem Bericht.

Für die kleinen Narren geht es kommenden Samstag, 26. Januar, direkt weiter: Von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr wird in der Zunftstube in Tettnang eine Kinderhäsparty gefeiert. Alle Kinder sind eingeladen – natürlich im Häs.