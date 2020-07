Die Kampagne der Stadt trägt erste Früchte, äh, Blüten

Mehr als 150 Päückhen sind im Frühjahr in der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt geschnürt worden, um Tettnangs Wiesen, Gärten und Balkone für Insekten zum Blühen zu bringen. Wegen der Corona-Pandemie war die Nachfrage unerwartet hoch, und so musste Melanie Friedrich, zuständige Hauptamtliche für die Anlaufstelle, immer wieder um Geduld bitten und Nachschub ordnern. „Saatgut für mehr als 3000 Quadratmeter ging raus“, schreibt sie in einer Pressemitteilung. Sie freue sich mittlerweile über die ersten Fotos, die den Erfolg der Blühkampagne bezeugen. Dieser wurde auch durch ehrenamtliche Hilfe möglich. So halfen Tom Baunach und Patrick Kaiser beim Abpacken der Samenpäckchen, und Tom Baunach bot zudem eine (digitale und telefonische) Blühberatung an. Eine Tettnangerin schickte nun wunderschöne Bilder von ihrer Wiese, die unter anderem Phacelia, Kornblumen sowie eine Blüte mit fleißiger Bestäuberin zeigen. Bei der Nachbarschaftsplattform nebenan.de können angemeldete Tettnanger weitere Fotos der Blumen anschauen – oder einfach mal beim nächsten Spaziergang darauf achten, an welchen Ecken es dieses Jahr reichlich Futter für die Insekten gibt. Fotos: Stadt Tettnang