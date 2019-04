Die Jugend ist gut aufgestellt

Die Obereisenbacher Musikanten haben am Palmsonntag ihre 68. ordentliche Hauptversammlung im Saal des Gasthaus Hirsch in Obereisenbach absolviert. Nach drei Jahren mit neuem Vorstandssystem ließ der Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit, Alfons Diemer, die erste Periode (2016-2019) des neugestalteten Ausschusses Revue passieren.

Schriftführerin Meike Maier gestaltete humorvoll den Jahresrückblick zum letzten Musikantenjahr, welches durch viele Highlights gespickt war, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Auch im Kassenbericht wurde ein positives Ergebnis erzielt. Die Jugendleitung unter Katja Diemer berichtete von einem erfolgreichen Jahr, sowohl musikalisch als auch werbetechnisch. So konnten neue Kinder für die Ausbildung gewonnen werden. Die Obereisenbacher verzeichnen einen Rekordstand von 31 Kindern und Jugendlichen in Ausbildung.

Ehrenmitglied Karl Sprenger übernahm schließlich die Entlastung der gesamten Vorstandschaft und übergab an Ehrenvorstand Karl-Georg Gessler, der die Neuwahlen der Vorstände und weiteren Ausschussmitglieder ordnungsgemäß durchführte. Die komplette Vorstandschaft wurde in jedem Wahlgang einstimmig und ohne Gegenstimmen wiedergewählt und besteht somit aktuell aus folgenden Personen: Alfons Diemer (Vorstand Öffentlichkeitsarbeit), Katrin Sauter (Vorständin Verwaltung), Bernadette Hund (Vorständin Veranstaltung), Martina Benzinger (Kassenwärtin), Meike Maier (Schriftführerin), Walter Benzinger (Vertreter der Passiven), Katja Diemer (Jugendleiterin), Jutta Heller und Jutta Kohler (Kassenprüferinnen).

Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden bereits am Mittwoch zuvor bei der kapelleninternen Generalversammlung gewählt und bestätigt. Dazu gehören Werner Wiedmann (Vertreter der Aktiven) und Philipp Ruther (Stellv. Jugendleiter). Ebenfalls fest im Ausschuss sind Dirigent und Vorstand des Fördervereins, welche weiterhin von Benedikt Harscher und Hubert Hirscher besetzt wurden.

Zum Ende der Veranstaltung dankte Vorstand Diemer allen Musikern und speziell den Amtsträgern, die eine wichtige Aufgabe im Verein übernommen haben, ohne im Ausschuss aktiv zu sein, wie Noten-, Getränke-, Uniform- und Instrumentenwart. Die Musikkapelle spielte noch im Anschluss einen Frühschoppen und die Stubenmusi „Gnadenlos“ heizte den Musikanten noch ordentlich mit flotter Musik ein, heißt es abschließend.