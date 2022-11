Die Hürde Alberweiler ist für Tettnang zu hoch

Die Hürde SV Alberweiler war für die B-Juniorinnen des TSV Tettnang zu hoch. Für die Oberligafußballerinnen reichte es beim 1:4 im Verbandspokal-Achtelfinale gegen das Bundesliga-Schlusslicht lediglich zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer durch Lea Fritschi (20.).

Hanna Michalsky trifft doppelt

Die favorisierten Gäste zogen am Dienstagabend dank der Treffer von Hanna Michalsky (13., 54. (Elfmeter) ), Lea Steller (35.) und Sophie Gresser in die Runde der letzten Acht ein. Beide Teams sind am Samstag um 14 Uhr wieder in ihrer Liga im Einsatz: Alberweiler erwartet den SC Freiburg und Tettnang gastiert beim TSV Amicitia Viernheim.