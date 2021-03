Die Hopfenhoheiten hängen noch ein Jährchen dran

In der Gruppe Aromahopfen haben beim Tettnanger Hopfen die Köberles den ersten, Ludwig Sauter den zweiten und Andreas Stehle den dritten Platz belegt. In der Kategorie Aroma errang Thomas Stohr den ersten Platz und Max Luitz einen dritten Platz mit dem Hallertauer mittelfrüh. Bei der Sorte Hersbrucker spät konnte Gerhard Rude einen dritten Platz erringen. Bei der Sorte Hallertauer Tradition errang Michel Hilebrand den ersten Platz sowie eine Bronzemedaille für die Gesamtwertung, Markus König kam mit seinem Hallertauer Hopfen auf den zweiten Platz. Bei der Sorte Perle kam Georg Härle auf den ersten Platz, er errang auch die Silbermedaille der Gesamtwertung Aroma Hopfen. Johannes Schmid belegte bei der Sorte Saphir den ersten Rang. Bei der Gruppe Spezial-Aromahopfen kamen mit ihrem Flavour-Hopfen Mandarina Bavaria die Geschwister Locher an die Spitze, die auch die Goldmedaille für Armomahopfen errangen Bei der Sorte Huell Melon ging der 1. Platz an die Ruthers, den dritten Platz errang Hermann Amlos. Auch in der Wertungsgruppe Bitter holten bei der Sorte Herkules weitere Tettnanger Preise. Einen ersten Platz gab es für Hubert Kling, der auch die Goldmedaille in der Gesamtwertung des Bitterbereiches mitnehmen konnte. Franz Steuer errang einen dritten Platz