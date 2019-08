Die Hopfenernte hat begonnen

Lächelnde Gesichter bei den meisten Hopfenbauern der Region: Die Ernte hat begonnen. So auch bei Ludwig Locher in Missenhardt, der zugibt, dass es auch bei ihm kribbelt, wenn es Ende August so weit ist. Jetzt an Tag zwei der Hopfenernte sieht er einer guten Ernte entgegen.

Die Tage und Wochen der Vorbereitung sind vorbei. Erntehelfer aus dem Osten, die seit Jahren treu sind, und die Verwandtschaft sind mobilisiert und helfen bei der Ernte der ungefähr zehn Sorten Hopfen mit. Dabei sind es lange Arbeitstage für alle Beteiligten: Morgens um 6 Uhr startet die Hopfenpflückmaschine und bis auf eine Mittagspause wird durchgehend bis mindestens 20 Uhr gearbeitet.

Im Einstundentakt wird dann die Hopfentrocknungsanlage befüllt – ein stündlicher Saunagang für Ludwig Locher. Wenn dann nach Mitternacht die letzte Lage getrocknet ist, müssen ihm vier bis fünf Stunden Schlaf reichen bis zur neuerlichen Frühschicht – voraussichtlich etwa 25 Tage lang bis zum Ende der Hopfenernte.