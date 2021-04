Die Handy-Sammlung in Tettnang boomt

Seit 2017 können Tettnanger ihre gebrauchten Mobiltelefone in der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang abgeben. Diese Mobiltelefone werden bei dem Handy-Rücknahmesystem „Mobile-Box“ recycelt. Die darin enthaltenen Rohstoffe wie Gold, Silber und Kupfer werden wiedergewonnen. Wiederaufbereitete Rohstoffe müssen nicht mehr unter umweltschädlichen Bedingungen abgebaut werden, dadurch werden Mensch und Natur geschützt.

Dass sich die Tettnanger im Jahre 2020 mehr im häuslichen Bereich bewegt haben und auch mal aufgeräumt haben, spiegelt sich auch in der jüngsten Auswertung von „Mobile-Box“ wieder. 2019 wurden 43 Handys gesammelt, im Jahr 2020 waren es 101 Handys.

Von 2018 bis 2020 wurden insgesamt 237 Handys recycelt, davon konnten 14 Handys wiederaufbereitet und vollständig gelöscht als Gebrauchtgeräte wieder in den Verkauf kommen. Damit hat die Handy-Sammlung in den letzten drei Jahren geholfen, über 800 Kilogramm CO einzusparen, heißt es in der Pressemitteilung der Anlaufstelle für Bürgerengagement.

Nebenbei erhält das Elektronikmuseum dank dieser Initiative, die vom Tettnanger Frank Jonat initiiert wurde, je nach Anzahl der wiederverwendbaren Handys zwischen 50 Cent und einen Euro pro Mobiltelefon. Wer ein oder mehrere Handys abgeben möchte, kann dieses derzeit aufgrund der Corona-Pandemie kontaktlos tun, indem er diese in einem Umschlag mit der Aufschrift „Anlaufstelle“ in den Briefkasten des Rathauses einwirft, heißt es weiter in der Mitteilung.