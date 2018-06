Die Grünen-Bundesvorsitzende kommt, isst Spargel und spricht

Der Tettnanger Ortsverband der Grünen freut sich auf Claudia Roth. Die Bundesvorsitzende wird am Montag, 27. Mai, zum Spargelessen nach Tettnang kommen. Im Hotel „Rad“ wird Roth öffentlich sprechen. Da die Platzzahl begrenzt ist und die Eintrittskarten kostenlos vergeben werden, bitten die Grünen um baldige Anmeldung. Wer an dieser Veranstaltung teilnehmen möchte, wendet sich unter Angabe der Teilnehmerzahl per E-Mail an den Vorstand (vorstand@gruene-tettnang.de). Die Grünen versprechen einen spannenden Abend.