Gleichstellung der Frau heute noch das Ziel: Frauenbund blickt auf bewegte Geschichte zurück

Das Festprogramm

Am Sonntag, 24. Oktober, findet um 10 Uhr ein Gottesdienst in St.Gallus statt, den die Frauenbund-Mitglieder mitgestalten. Anschließend sind alle Mitglieder und Interessierten zu einer Feierstunde ins Gemeindezentrum eingeladen, dort gelten die 3G-Regeln. Das Leitungsteam wird dort nach Grußworten in einer Gesprächsrunde 100 Jahre Frauenbund Revue passieren lassen.