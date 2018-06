Die Feuerwehr packt zu – und braucht Gottes Segen

In würdigem Rahmen ist am Sonntag die Fahrzeugweihe des neuen LG 20/16 erfolgt. Dazu gehörten eine Messe in St. Gallus, der gemeinsame Zug mit der Stadtkapelle zum Feuerwehrhaus, die Segnung des Löschfahrzeugs durch Pfarrer Rudolf Hagmann samt Grußworten und der nahtlose Übergang ins Floriansfest.

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ – diese zwei Seiten des Feuerwehrdienstes brachte Hagmann anschaulich nahe. Dabei gebe es keinen Widerspruch, dass der Mensch zupacken und gestalten müsse – ergänzt um die Erkenntnis, dass menschliches Tun allein oft nicht reicht. „Wir brauchen unsere Kraft und Gottes Segen“ – diese beiden Seiten der Medaille versöhnte der Geistliche trefflich.

Hier der Blick in die Vergangenheit (mit der Ausstellung im Gebäude Montfortstraße 35), dort jener in die Zukunft mit dem neuen Fahrzeug -- diesen Bogen spannte Tettnangs Kommandant Konrad Wolf, der den „sehr guten Aufbau“ des LF 20/16 lobte. Dessen Bedeutung unterstrich er mit dem Hinweis, dass es sich um das zweite wasserführende Fahrzeug in der Stadt handelt.

Als „Sicherheitsgarantie“ für Bevölkerung, Firmen und Stadt charakterisierte Bürgermeister Bruno Walter die Wehr. Zudem sei sie „ein ganz wichtiger Teil der Kultur in unserer Stadt“, wie sie mit dem bürgernahen Floriansfest beweise, in das die Stadtkapelle mit Musik und Feuerwehr mit Verköstigung nach Grußworten von Kreisbrandmeister Henning Nöh und Marius Nebenfür für den Fahrzeughersteller Iveco-Magirus einstiegen.