Die Feuerwehr Kau soll auf eigene Beine gestellt werden

Feuerwehr Kau soll eigene Abteilung werden

Tettnang/Kau (lieg) - Die Feuerwehr in Kau soll auf eigene Beine gestellt werden. Der bisherige Löschzug Kau, der bei der Feuerwehr Tettnang angesiedelt ist, soll demnach künftig in eine eigenständige Abteilung umgewandelt werden. Dazu ist eine entsprechende Änderung der Feuerwehrsatzung notwendig, der der Verwaltungsaauschuss zusammen mit einigen weiteren Satzungsänderungen mit einem einstimmigen Empfehlungsbeschluss zugestimmt hat. Der Schritt sei im Grunde eine Formalie, erklärte Kommandant Konrad Wolf. Denn Anschaffungen seien mit der Änderung keine verbunden, betonte er. „Die Gebäude und Fahrzeuge bleiben so, wie sie sind“, sagte Wolf. Für einige inerne Abläufe sei die Umwandlung in eine separate Abteilung aber dennoch wichtig und notwendig, meinte der Kommandant.