Die FDP sucht das Gespräch

Der Landtagskandidat der Liberalen im Wahlkreis Ravensburg/Tettnang, Markus Waidmann, hat sich an den vergangenen Samstagen der Diskussion mit den Tettnanger Bürgern gestellt. Unterstützt wurde er von zahlreichen Mitgliedern des Tettnanger FDP-Ortsverbandes und dem Ortsverbandsvorsitzenden Dogan Cimen.

Auf hohes Interesse sind bei der Bevölkerung laut Eigenbericht der FDP die Themen Wirtschaft, Bildung und Energiewende gestoßen. Als Vater von drei Kindern habe Markus Waidmann die Bildungsmisere in Baden-Württemberg aus erster Hand erfahren. Von einer Spitzenposition sei das Land in den vergangenen zehn Jahren auf Mittelmaß zurückgefallen. Eine Korrektur der Schulreformen sei überfällig und stehe an vorderster Stelle auf der Agenda des Landtagskandidaten. Als selbstständiger Unternehmer in der IT-Branche sieht er auch den Reformbedarf bei der Unterstützung des überaus wichtigen Mittelstandes in Baden-Württemberg, heißt es weiter. Die Corona-Pandemie habe die Defizite im Land, insbesondere bei der Digitalisierung, aufgezeigt und offen gelegt, dass diese bei den Behörden und in der ländlichen Region wurden zu lange vernachlässigt.

Aber auch das Klima sei Waidmann wichtig, wie die FDP schreibt. Panikmache und planwirtschaftliche Ansätze haben dem Klima und der Natur sowie der Industrie und den Bürgern bereits massiv geschadet. Neben dem ideologisch geförderten Niedergang von Schlüsselindustrien wurde zudem die Digitalisierung vernachlässigt. Waidmann plädiert dafür, die Herausforderungen technologieoffen zu bewältigen. Nur mit einer faktenbasierten Politik können die anstehenden Probleme konstruktiv und effizient gelöst werden.