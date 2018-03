Die Fastenpredigt von Schwester Maria Hanna Löhlein

Nach dem stimmungsvollen Einstieg durch Kantor Georg Grass an der Orgel, diente das Duftkräuterlabyrinth aus dem Garten des Klosters Reute als Einstieg und Vorlage für den Vortrag von Schwester Maria Hanna Löhlein, die die dritte Fastenpredigt aus der Reihe „Mein Weg mit Gott – ein Glaubenszeugnis für heute“ am vergangenen Sonntag hielt. Das Labyrinth sei ein Sinnbild dafür, dass Lebenswege eben nicht nur geradeaus verlaufen, sondern auch unerwartete Wendungen nehmen und immer wieder besondere Entscheidungen erfordern können. Das Begehen von Labyrinthen sei früher auch eine Möglichkeit des Pilgerns gewesen. Der Duftgarten in Reute sei darüber hinaus ein Symbol dafür, dass man mit offenen Sinnen auch zum Sinn des Lebens selbst vorstoßen kann, was bedeutet, dass in der Mitte des Labyrinths in eine Haltung der Liebe erwachsen könne.

Schwester Maria Hanna erklärte: „Da Jesus gesagt habe: ,Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben’ bekomme jeder, der sich auf den Weg mache, es in allen Situationen im Leben mit Gott zu tun.“ Sie selbst habe eine Kindheit voller Liebe, Zuwendung und Vertrauen erlebt, in der die Mutter und Großmutter sie beten gelehrt und bereits als Kind mit ihr Glaubensgespräche geführt hatten. Auf dieser großen Vertrauensbasis in ihrem Glauben konnte sie sich nach einem berufsbedingten Umzug des Vaters gut als Katholikin in einer sehr evangelisch geprägten Umgebung behaupten. Sie spielte Waldhorn in einem Posaunenchor und machte sich schon als Neunjährige viele Gedanken darüber, was ihr der eigene katholische Glauben bedeute. Mit 15 schließlich hatte sie ihren ersten Freund, der evangelisch war. Nach einiger Zeit legte ihr dessen Familie nahe, dass, wenn sie mit ihm eine Zukunft planen wolle, sie unbedingt zur evangelischen Konfession konvertieren müsse. Eine Aussage, die sie zu tiefem Nachdenken brachte. In einem Traum begegnete sie schließlich Jesus und erinnert sich noch heute daran, dass sie ihm alle die Fragen zum Glauben und zu den Unterschieden der Konfessionen stellte, die sie damals bewegten. Ebenso klar erinnert sich die heutige Generaloberin an die Antwort: „Du stellst so viele Fragen, aber mir geht es immer nur um Dich.“

„Baustelle Kirche“

Nach diesem Traum hinterfragte sie die Freundschaft mit dem Jungen immer mehr und stellte fest, dass sie hier nicht die gewünschte Tiefe finden würde. Nach der Insolvenz des väterlichen Unternehmens machte sie mit ihrer Familie eine schwere Zeit durch, absolvierte ein Lehre zu Bankkauffrau, um die Familie zu unterstützen. In der für sie als junge Erwachsene sehr schwierigen Zeit erfuhr sie unerwartete Unterstützung von vielen verschiedenen Menschen: „Für mich waren das Gotteserfahrungen und der Beweis dafür, dass Gott in schwierigen Zeiten an meiner Seite ist.“

Wenig später stellte sie fest, dass der erlernte Beruf nichts von Dauer sein konnte, sie wollte zunächst studieren, dann Gemeindereferentin werden. Bei ihren Recherchen zu Ordensgemeinschaften stieß Maria Hanna Löhlein auf Franz von Assisi, dessen Arbeit an der „Baustelle Kirche“ bewegte sie dazu, in den Orden der Franziskanerinnen einzutreten. Während der Ordensausbildung kam Schwester Maria Hanna in der Betreuung von behinderten Menschen erneut an ihre Grenzen, was ihr aber eine ganz besondere Erkenntnis bescherte: „Bei behinderten Menschen kommt nur an, was auch echt ist. Gott leuchtete in der ehrlichen und unverstellten Begegnung. Er war mir nie so nah, als da, wo ich mich am Rand meines Könnens befand.“ Durch die schwere Krankheit ihrer Mutter machte sie die tiefe Erfahrung, dass jeder geschenkte Tag ein ganz besonderes Geschenk ist, das es anzunehmen gelte.

Abschließend erklärte Schwester Maria Hanna, dass ihr Weg mit Gott nie eine Autobahn gewesen sei, sondern eher ein verwinkelter Trampelpfad. „Der Weg mit Gott kann nur von jedem Menschen allein gefunden und gegangen werden. Er verwandelt den Menschen, der auf ihm unterwegs ist, nicht erst im Ziel, sondern bereits während des Weges. Der Weg mit Gott ist wie ein Trampelpfad des Glücks.“ Sie wünschte allen Zuhörern, dass sie sich auf dem Weg zu Ostern bewusst machen könnten, dass das von Gott geschenkte Leben von jedem ganz einmalig geschätzt und gelebt werden müsse.