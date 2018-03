Die Fastenpredigt von Benediktinerpater Stephan Vorwerk

Mit den Fastenpredigten möchte der Erwachsenenbildungsausschuss der St. Gallus-Kirchengemeinde Impulse in der Fastenzeit anbieten. Dies ist bereits mit der ersten Veranstaltung sehr gut gelungen. So sagte Pfarrer Rudolf Hagmann in der Begrüßung: „Wir sind alle Teil einer großen Erzählgeschichte. Darum wollen wir mit Menschen und ihrem Weg mit Gott anregen, über Gott zu sprechen.“

Dies tat Benediktinerpater Stephan Vorwerk, in dem er seinen eigenen Lebensweg ganz offen und nachvollziehbar beschrieb - ein Weg, der stark von Gott, vom Glauben und der Leidenschaft für die Benediktiner geprägt war, bei dem es aber auch um die Gemeinschaft und dem Zulassen immer neuer Einflüsse ging.

Über seine Jugendliebe kam Vorwerk zum ersten Kontakt mit den Benediktinern in Frankreich, später zog es den gebürtigen Westfalen immer wieder ins Hochamt des heimischen Benediktinerklosters, in das er schließlich 1978 nach reiflicher Überlegung eintrat. Ganz ehrlich beschrieb Pater Stephan, dass auch in einer Klostergemeinschaft nicht immer eitel Sonnenschein herrscht, sondern es dort oft rau zugeht. Dennoch empfand er das Leben in Gemeinschaft als große Chance, von den Stärken und Schwächen der anderen gefordert zu werden. „Wir Christen haben eine Verpflichtung, nie stehen zu bleiben. Der heilige Benedikt spricht auch von der Chance, einen engen Weg als Inspiration zu sehen und darüber die Freiheit zu finden.“ So habe er das tatsächlich erlebt und später dankbar die neuen Impulse angenommen, als er nach einiger Zeit in der Klostergemeinschaft Kirchenmusik und Theologie studierte und in dieser Zeit viele frei denkende Menschen kennenlernte.

Nach seiner Priesterweihe 1993 wurde Vorwerk für drei Monate nach Israel berufen - daraus wurden fünf für ihn sehr wertvolle Jahre: „Hier habe ich die Kraft des Glaubens und das Wesentliche für uns Christen ganz neu entdeckt.“ Schließlich gelte es doch, sich darauf zu besinnen: „Wir Christen haben einen Mensch gewordenen Gott. Jesus kam es vor allem auf Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe an und darauf, dass das Haus des Gebetes für alle Völker da ist“, so Vorwerk. Dies bedeute, dass niemand aus der Gemeinschaft ausgegrenzt werden dürfe. Mit dieser Aussage wurde Jesus damals zum Stein des Anstoßes, der von den Schriftgelehrten nicht verstanden wurde.

In Israel hatte Stephan Vorwerk die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche des Glaubens zu besinnen und beispielsweise die Geschichte von Paulus nachzuvollziehen. Nach fünf Jahren entschloss er sich, in einer kleinen Klostergemeinschaft der Benediktiner auf der Reichenau zu wirken. Dabei ist es ihm wichtig, dass dieser Orden den Glauben auf ganz geerdete Weise lebt, nahe bei den Menschen und ihren Alltagssorgen, so nahe, wie auf der Reichenau der Gemüseacker der Kirche komme.

Besonders macht Stephan Vorwerks Vortrag, dass er beim Rückblick auf seinen Weg mit Gott auch gerne über die Zweifel spricht, die ihn wie alle Gläubigen immer wieder plagen. Zweifel, die man zulassen müsse, um dann immer wieder auf das Besondere des Glaubens zu kommen: Christen seien eine Schar von Menschen, die in der Eucharistie zusammenkommen, sich miteinander auseinandersetzten und dabei die Tradition nicht als Asche, sondern als die Glut der Liebe weitergeben. „Sehen Sie Ihr Leben als Leben im Licht der Liebe“, gab er den Besuchern abschließend auf den Weg. Die Besinnung auf das Wesentliche, die Erdung des Glaubens, sei auch der Weg, den Papst Franziskus gehen würde und den alle mitgehen könnten.