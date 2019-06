Die erste Ranke ist bereits oben

Die Hopfenranke beeindruckt durch ihr ziemlich schnelles Wachstum. Der Hopfen (Humulus lupulus) wächst nach Auskunft des Hopfenpflanzerverbandes durchschnittlich zehn Zentimeter pro Tag. So erreicht er nach etwa 70 Tagen die Hopfenstangenhöhe von sieben Metern.

Diese Höhe hat am Donnerstag die erste Ranke der Hopfenpflanzen der Kauer Familie Hilebrand auf ihrem Feld in Bürgermoos erreicht. Während die Sorte „Tettnang-Tettnang“ daneben sortenbedingt mit zwei Metern Höhe noch in der Startphase ist, hat sich der Hopfen „Hallertauer Tradition“ schon im Uhrzeigersinn auf den Weg nach ganz oben gemacht.