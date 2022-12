Die ehemalige Montfortresidenz öffnet an den Feiertagen

Das Neue Schloss Tettnang öffnet über den Jahreswechsel. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, an Neujahr und am Dreikönigstag stehen die ehemaligen Repräsentationsräume der Grafen von Montfort Besuchern jeweils um 15.30 Uhr offen. Besichtigt werden im Rahmen der Führungen die Beletage mit Wohn- und Schlafräumen, Bachussaal und Treppenkabinetten.

Treffpunkt ist das Eingangsportal im Ehrenhof des Neuen Schlosses. Die Teilnahmegebühr beträgt sieben Euro pro Person, ermäßigt 3,50 Euro. Eine Anmeldung zu den Führungen ist nicht erforderlich.