Die „CaféTTeria“ macht weiter

Viele Besucher haben den Blick aufs schön sanierte Neue Schloss in Tettnang genossen, als die „CaféTTeria“ das erste Mal ihre Tore öffnete.

Kostenlos Faires konsumieren und gesellig beisammensitzen, so hat sich Bürgermentorin Gisela Imhof ihr erstes Projekt vorgestellt. Unterstützt wurde sie dabei nicht nur von Melanie Friedrich von der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang, sondern auch von einigen Helfern mit und ohne Behinderungen. Tische vor der Anlaufstelle aufbauen, schön decken, Kaffee kochen, bedienen, Süßes zum Verkosten auslegen, noch mehr Stühle organisieren, das waren ihre Aufgaben. „Ein bisschen wärmer hätte es sein dürfen, aber sonst bin ich sehr zufrieden“, sagt Imhof, als alles wieder aufgeräumt ist.

Getrocknete Mangos der Renner

Und es geht weiter mit fairem Tettnanger Kaffee und süßem Naschwerk – bei dem übrigens die getrockneten Mangos der Renner waren – und zwar am 13. Oktober, 10. November und 8. Dezember, jeweils von 14 bis 15.30 Uhr, heißt es in einem Bericht der Stadt. In der kalten Jahreszeit wird dann nicht vor, sondern in der Anlaufstelle gedeckt sein, und vielleicht auch mal gesungen oder Karten gespielt. Zu netten Begegnungen kam es bereits bei der Premiere.