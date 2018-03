Die Brunnen sind geschmückt, Ostern kann kommen

Zwei Tage lang haben 35 Helfer beim Bauhof gekranzt. Danach gab es jeweils Hefezopf, Eier und Brezeln. Diese „Investition“ hat sich gelohnt: Seit gestern erstrahlen die Tettnanger Brunnen in österlichem Glanz.

Um das Brünnle in der Montfortstraße und den Kronenbrunnen auf dem Bärenplatz kümmerte sich die Hauptorganisatorin Uschi Arnold zusammen mit Stefan Schmidhuber und Jürgen Vöhringer vom Bauhof der Stadt Tettnang. Den Loretobrunnen schmückte die Kolpingsfamilie. Trotz Kälte hatten die Helfer Glück mit dem Wetter: Zwischendrin kam sogar die Sonne raus.

Zuvor hatten die Tettnanger Buchs- und Thuja-Schnitt vorbeigebracht. Die Buchs-Mengen waren allerdings sehr überschaubar. „Wegen des Buchsbaumzünslers“, so Schmidhuber. Einen ganzen Anhänger voll haben die Tettnanger in diesem Jahr beim Bauhof gespendet. Das habe gerade so für alle Brunnen gereicht, sagt Schmidhuber.