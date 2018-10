Die beiden Chöre lassen die Englein singen

Unter dem Motto „Hallelujah – Musik ist die Sprache der Engel“ haben zwei Tettnanger Chöre am Samstagnachmittag zahlreiche Zuhörer in die Schlosskirche gelockt. Der Liederkranz 1828 Tettnang sowie der Kirchenchor der Martin-Luther-Gemeinde, boten gemeinsam ein breit gefächertes Repertoire.

„Wir wünschen uns, dass Sie nach dem Konzert beschwingt und beflügelt nach Hause gehen“, sagte Susanne Jänsch-Herter vom evangelischen Kirchenchor zur Begrüßung, „und wir hoffen, Sie werden den Gesang der Engel hören“. Manfred Weißenrieder vom Liederkranz lobte die schöne Akustik in der Schlosskirche und meinte, „wir freuen uns sehr darüber, hier ein Konzert geben zu können“.

Unter der Leitung von Stefan Göttelmann eröffnete der Kirchenchor mit einem swingenden „Er ist unsre Zuversicht und Stärke“ und zwei weiteren Lobpreis-Liedern das Konzert. Der Liederkranz, unter der Leitung von Andreas Kiraly, folgte mit bekannten Melodien, welche die Zuhörer zum leisen Mitsummen und -singen inspirierten. So das afro-amerikanische Spiritual „Kum bay ah“, der „Sommarpsalm“ des schwedischen Komponisten Waldemar Ahlen und die Jazz-Motette „Jubilate“ von Johannes Michel aus Gaienhofen.

„Schön“ hauchte es aus dem Publikum, als Andreas Kiraly auf dem Klavier die Suite von Johann Sebastian Bach „Allemande BWV 808“ erklingen ließ. Die darauf folgenden, bekannten Spirituals „Deep river, I’m on my way“ und „Put your hand“, vom Kirchenchor gesungen, strahlten Lebensfreude aus. Mit geschlossenen Augen genossen Zuhörer bei dem Instrumentalstück „Passacaglia und Thema Fugatum“ in c-Moll von J. S. Bach, das raumfüllende Orgelspiel von Stefan Göttelmann und dankten mit einem anhaltenden Applaus. Der Liederkranz mit „You raise me up“, toll arrangiert von Andreas Kiraly und das berührende “Hallelujah” von Leonard Cohen, wurden ebenfalls mit großem Beifall bedacht.

„Wir stehen nicht im Programm, aber möchten etwas fürs Herz bieten“ meinten die Männer des seit 2017 bestehenden Männerchors des Liederkranzes und begeisterten die Zuhörer mit dem Lied „Bajazzo“. In Erinnerung an Nelson Mandela sang der Liederkranz „Siyahamba - Wir marschieren im Licht Gottes“, einen Zulu-Song. Mit „da pacem Domine“, einem Kanon von Melchior Franck und zwei weiteren geistlichen Liedern beschloss der evangelische Kirchenchor seinen Part. Zum Abschluss sangen die Chöre gemeinsam „An Irish blessing“, ein irisches Lied von James Moore.

Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner dankte im Namen der Zuhörer und lobte: „Was für ein Klang, welche Fülle, Lebenskraft und Lebendigkeit.“