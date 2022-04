Die Band Kapelle Fröschl spielt im Flieger in Tettnang

Die acht Musiker der Kapelle Fröschl treten am Samstag, 9. April, im Flieger in Tettnang auf. Sie sind offenbar als schwarze Passagiere im Kofferraum der Leningrad Cowboys heimlich um die Welt gefahren und haben sich in jedem Dorf, in dem die Straßen enden, die obskursten Musikfetzen der örtlichen Kneipenkapellen gemerkt. So hat es der im Programm vertretene Manu Chao ja auch gemacht; entstanden ist dabei ein Gemisch aus Rap, Cumbia, Punk, Flamenco und Bläsersätzen, die den Balkan mit Mexiko verbinden – ganz zu schweigen von weiteren Einflüssen, mit denen sich an der Uni Volkskundler beschäftigen. Die Fröschls mischen in Manu Chaos Sound aber auch wehmütige Mandolinenklänge mit hinein; wer hätte gedacht, dass sich sein Musikkosmos noch erweitern ließe? Aber auch ein Kasatschok von Goran Bregovic wird geboten und von Gogol Bordello gibts auf die Mütze: melancholisch, derb und mit einem Temperament, von dem man getroffen wird wie von einem geworfenen Weizenglas. Desweiteren spielen sie Lieder ungarischer Sinti und Roma, Salsa aus Venezuela mit orientalischen Schlaufen und geschmeidigem Akkordeon. Die Fröschl covern aber nicht nur, sie haben auch eine eigene Nummer zu bieten: „Lets make love tonight“ ist feinstes Swing-Revival über Balkan-Beats, mit einem Sopransaxofon, das Klarinette spielt und einem Latino-Drumsolo.