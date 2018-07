Die Bürger treffen sich im Schloss

Bereits zum achten Mal treffen sich die Tettnanger Bürger am Samstag, 21. Juli, im Neuen Schloss. Auch in diesem Jahr lädt die Narrenzunft Tettnang alle Bürger aus Tettnang und den Nachbarorten zum Treffen im Schlossinnenhof. Um 19 Uhr wird das Bürgertreffen vom Jugendblasorchester unter Leitung von Ulrike Müller eröffnet. Offizieller Bieranstich mit Bürgermeister Bruno Walter ist um 20 Uhr. Danach spielen die Stadtkapelle Tettnang und der Fanfarenzug Montfort Musik quer durch die Jahrzehnte. Dazu gibt es Bier, verschiedene Speisen, und ab 21 Uhr bieten die Schreckschrauben Cocktails an ihrer Bar an.