Die Apfelwochen am Bodensee starten wieder

Die Apfelwochen am Bodensee beginnen am Samstag, 19. September. Es werden geführte Radtouren durch die Plantagen angeboten, Teilnehmer können Äpfel zu Saft und Edelbrand verarbeiten und Apfel-Menüs verkosten. Mehr als 60 Restaurants, Hofläden und Hotels präsentieren den Apfel bis zum 11. Oktober in all seinen Facetten, schreibt die Tourist-Info Tettnang in einer Pressemitteilung.

Aus Tettnang beteiligen sich der Brauereigasthof Krone und das Hopfengut N°20 mit leckeren Gerichten, in denen der Apfel eine Haupt- oder Nebenrolle spielt. Über alle Aktionen und Veranstaltungen können sich Interessierte im Internet unter www.apfelwochen-bodensee.de informieren. Darüber hinaus hält die Tourist-Information Tettnang die Broschüre „Apfelwochen am Bodensee“ für Gäste und Bürger bereit, heißt es in der Pressemitteilung. Das Programm mit 25 Partnergemeinden koordiniert die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) mit Sitz in Friedrichshafen.