Die Anmeldung zum Sommerleseclub der Stadtbücherei Tettnang hat begonnen

Beim Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“ warten die unterschiedlichsten Preise auf alle, die mitmachen. Was man am Ende gewinnt, entscheidet zwar das Losglück. Aber wie hoch die Gewinnchancen sind, das entscheiden laut Pressemitteilung die lesenden Mädchen und Jungs. Denn für jedes gelesene Club-Buch wandert ein Los in die Trommel. Beim Abgeben eines Titels stellen die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei eine Frage zum Inhalt. Diese ist leicht zu beantworten, wenn man das Buch gelesen hat. Ist sie richtig, gibt’s eine Loschance mehr.

Neu ist in diesem Jahr, dass zu den Büchern zusätzlich auch gemalt oder gebastelt werden kann. Hat ein Kind Lust darauf, die Hauptfigur zu malen oder etwas zum Buch Passendes zu basteln, gibt’s auch dafür ein Los. Die Bilder und Bastelarbeiten werden zudem in der Bibliothek ausgestellt, so dass am Ende Figuren und Szenen aus den Club-Büchern in einer kleinen Ausstellung sichtbar werden.

Die Aktion ist konzipiert für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Jüngere oder ältere Kinder können natürlich mitmachen, wenn sie passende Bücher für sich entdecken. Anmeldekarten gibt es ab sofort an der Theke der Stadtbücherei. Die Ausleihe mit den Club-Büchern beginnt am 13. Juli.