Die Albvereins-Ortsgruppe wandert zwischen Leupolz und Wangen

Der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Tettnang lädt Mitglieder sowie Gäste zu einer Nachmittagswanderung am Donnerstag, 14. April ein. In Fahrgemeinschaften geht es nach Röhrenmoos zum Parkplatz am Großweiher. Von dort führt die Wanderung nach Holzmaier, Rempen und Reischmann. Weiter geht es über Waldwege nach Ehrlach und zum Ausgangspunkt. Die Tour dauert etwa zweieinhalb Stunden, zusätzlich wird eine Kurzwanderung angeboten.Treffpunkt und Abfahrt ist am Loreto-Parkplatz um 13.30 Uhr. Die Wanderung führt Margit Wassmer.