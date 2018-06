Die 25-Jährige bekommt eine Farbauffrischung

Das Team der Stadtbücherei will umbauen. Vor allem die Kinderabteilung soll moderner werden, ansprechender, schildert Stadtbüchereileiterin Cosima Kehle. „Get invisible in service, but get visible in appearance“, lautet das Motto, das in diesem Kontext sehr frei übersetzt etwa bedeutet: Biete Dienstleistungen – Stichwort: Onleihe – auch im Internet an, aber sorge gleichzeitig für ein ansprechendes Erscheinungsbild der Bücherei.

Im Oktober wird die Stadtbücherei, deren Namen dem Angebot schon längst nicht mehr gerecht wird, 25 Jahre alt. Denn Nutzer finden in der Schloßstraße nicht nur Bücher, sondern auch CDs, DVDs, Zeitschriften, Tageszeitungen und Internetzugang. „Damals wurde echt Qualität eingebaut“, sagt Kehle. Inzwischen ist das Interieur etwas in die Jahre gekommen. Deshalb muss nun der Teppichboden raus und die Leseecke für Kinder und Jugendliche soll aufgehübscht werden.

Dafür müssen 11000 Medien bewegt werden, 120 Bücherregale, 45 Stühle und zwei Sofas. Dazu kommen noch Aufsteller, Theken, Tische und PCs. Cosima Kehle: „Uns graut’s seit Jahren vor dieser Aktion.“ Und: „Wir sind nur Frauen, das muss man auch mal sagen.“ Schließlich will die komplette Einrichtung nicht nur ab-, sondern auch wieder aufgebaut werden. Damit alles reibungslos läuft und der Umbau innerhalb von 14 Tagen über die Bühne geht, bedarf es einer akuraten Planung. Medien raus, Teppiche raus, Decken abschleifen, streichen, neuer Teppichboden rein, neues Mobilar für den Jugendbereich rein und Medien wieder einräumen: Damit klappt, was sich die Damen der Stadtbücherei mit teilweiser Unterstützung von Bauhofmitarbeitern und Handwerkern aus der Region in der Zeit von 31. Juli bis 13. August vorgenommen haben, müssen sich alle an den Ablaufplan halten. Den Zeitpunkt zum Beginn der Sommerferien habe man sich ausgesucht, weil in dieser Zeit viele im Urlaub weilen und sich der Andrang in Grenzen hält.

Verzichten muss dennoch kein Leser auf die geliebten Bücher. „Niemand kommt in Verzug“, sagt die Büchereileiterin. Weil es während der Umbauphase keine Rückgabemöglichkeit gibt, wird die Ausleihfrist einfach um die 14 Tage verlängert.

Tageszeitungen sollen in dieser Zeit weiterhin gelesen werden können. „Wir stellen vor der Bücherei Bierbänke auf und legen die Zeitungen aus“, sagt Cosima Kehle.

Nach dem Umbau soll die Bücherei nicht nur moderner sein. Vielmehr wird auch das Angebot erweitert, beispielsweise im Bereich schulisches Lernen. „Wir wollen eine moderne Einrichtung sein, die den Geschmack der Kinder trifft“, sagt Kehle, die überzeugt ist, dass sich der Umbau lohnt.