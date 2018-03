Dicker Scheck für die Kinderkrebshilfe

Vor dem großen Umzug am Fasnetsdienstag haben einige Sumpfbiberhexen und Walderer von der Narrenzunft Bürgermoos bei schönstem Festwetter die Urmel Kinderkrebshilfe in Tettnang besucht. Mit im Gepäck hatten sie einen dicken Scheck über 1011,11 Euro. Den Erlös aus dem zunfteigenen Losverkauf an der Bürgermooser Dorffasnet über 720 Euro hatten die Narren auf einen fasnetstauglichen Wert aufgestockt. Ursula Zamorano (Bildmitte), Vorsitzende der Kinderkrebshilfe, nahm den Scheck von (von links) Gerd Merkofer, Sybille Schmitt und Narrenbüttel Michael Bacher entgegen und freute sich über den stolzen Betrag, der bei ihrer Arbeit für krebskranke Kinder und deren Familien eine sehr gute Verwendung findet. Der Erlös aus der Tombola der Narrenzunft Bürgermoos wird jedes Jahr an einen guten Zweck gespendet. Weitere Infos unter www.nz-buergermoos.de und www.urmel-kinder-krebshilfe.org