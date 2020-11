Diakonie Pfingstweid kommt beim Wohnbauprojekt wieder einen Schritt weiter

Das ändert sich bei der Pfingstweid durch Corona

Die Verschärfung der Corona-Regeln führt dazu, dass die Diakonie Pfingstweid ihre Regelungen anpasst, erläutert Vorstand Dirk Mußmann. Insbesondere betrifft die Tests. Hier wird gerade ein Konzept erarbeitet. Grundsätzlich soll das neben einer Grundfrequenz bei Auffälligkeiten engmaschig punktuell passieren. Alle anderen Regeln bleiben unberührt und werden so fortgeführt wie im Oktober. Seit März habe es zwei betroffene Klienten gegeben und niemanden unter den Mitarbeitern, so Mußmann. Bei der direkten Betreuung setzt die Diakonie trotz Mehrkosten bei allen Beteiligten die besser filternden FFP2-Masken ein. Eine Herausforderung ist laut Mußmann, Mitarbeiter aus verschiedenen Gruppen nicht zu mischen. Die Belastung sei hoch, zumal es immer wieder auch Verdachtsfälle mit allen damit verbundenen Erschwernissen gebe. Die Zahl der Überstunden sei angestiegen. Diakonie-Sprecherin Nora Gollob verweist darauf, dass es natürlich auch Enttäuschung darüber gibt, dass trotz vieler Anstrengungen keine weiteren Erleichterungen möglich sein werden. Einen grundsätzlich in Betracht gezogenen, kleinen internen Weihnachtsmarkt etwa wird es vor diesem Hintergrund nicht geben. Dirk Mußmann freute sich im Gespräch angesichts dieser äußeren Umstände aber über die hohe Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden. (hil)