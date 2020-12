Diakonie Pfingstweid feiert „Tag des Ehrenamts“

Rund um den Globus wurde am Samstag der „Internationale Tag des Ehrenamts“ gefeiert – auf Beschluss der Vereinten Nationen seit mittlerweile 34 Jahren. Ein Tag, der auch für die Diakonie Pfingstweid eine große Bedeutung hat, wie sie in einer entsprechenden Presseinformation mitteilt.

Rund 160 ehrenamtlich Tätige engagieren sich demnach an den Standorten Tettnang und Friedrichshafen in ganz unterschiedlicher Weise. Ob es um die Begleitung oder Durchführung von Urlaubs-, Bildungs- und Freizeitangeboten geht, um die Begleitung bei Einkäufen oder Spa-ziergängen, ums gemeinsame Kaffeetrinken, Basteln oder Spielen, um die Unterstützung von Fachkräften oder ums handfeste Anpacken bei Auf- und Abbauarbeiten im Rahmen von Veranstaltungen oder Festen – durch die Mithilfe von Ehrenamtlichen können viele Leistungen für die Klienten optimiert werden, heißt es vonseiten der Diakonie. Umfangreiche Schulungsprogramme und die Begleitung durch die Ehrenamtsbeauftragte – auch das gehört demnach im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit für die Diakonie Pfingstweid zur Selbstverständlichkeit. „Wir wollen uns – nicht nur an diesem Tag – bei unseren zahlreichen Ehrenamtlichen aufs Herzlichste bedanken. Es ist nicht hoch genug einzuschätzen, dass sie uns gerade auch in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie beistehen und ihre individuellen Aufgaben wahrnehmen“, sagt Pfingstweid-Vorstand Lars Kehling.

„Ehrenamtliches Engagement ist alles andere als selbstverständlich. Es bereichert unser Zusammenleben. Es macht die Kultur der Vielfalt unserer Einrichtung aus und ermöglicht uns ein bunteres Angebot und viele kreative Möglichkeiten.“ Zur Basis des Vereins zählt in der Diakonie Pfingstweid auch die satzungsgemäß zweimal im Jahr stattfindende Mitgliederversammlung. Aus dem derzeit zwölfköpfigen ehrenamtlichen Gremium werden wiederum die fünf Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt. „Sie übernehmen zusätzliche Verantwortung, in dem sie den Vorstand überwachen und begleiten. Sie sind aber auch Botschafter und tragen das Leitbild der Diakonie Pfingstweid in die Welt“, betont Lars Kehling. „Mir ist wichtig, dass diese Menschen gut und liebevoll betreut werden. Ich leiste mit mei-ner ehrenamtlichen Tätigkeit gerne einen Beitrag dazu“, bestätigt auch Mitglied Antje Hornauer.